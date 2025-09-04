數位發展部新任部長林宜敬就任　聚焦四大主軸推動臺灣數位轉型

數位發展部新任部長林宜敬於114年9月1日正式上任，並進行媒體茶敘。林部長表示，面對全球數位競爭加劇，數位發展部以「推動AI產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」以及「強化數位政府建設」為主軸，攜手產官學研，打造創新、安全且以民為本的數位國家。

林部長指出，AI正快速改變全球產業格局，會持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構一個健康的軟體產業生態，協助產業提升能量，並促進國際合作，打造可持續發展的軟體環境。另一方面，資安已成為國家安全的重要一環，數位發展部將持續結合民間資安產業力量，強化對政府機關、關鍵基礎設施及產業供應鏈的整體防護，提升我國整體資安韌性。臺灣擁有實力堅強的資安軟體產業，亦是全球衛星供應鏈中不可或缺的環節，並與半導體等核心產業構成民主供應鏈的重要支柱。未來將持續推動資安產業成長，促使業者在參與建設的同時，實現經濟發展與社會責任並進的正向循環。

對於社會高度關注的詐騙問題，林部長強調，數位發展部將從法律、科技及商業三管齊下持續推動防詐工作。法律面已完成打詐專法立法並實施廣告實名制；技術面建置「網詐通報查詢網」、導入物流隱碼、DNS RPZ及政府專屬簡訊短碼等機制；商業面則積極與Google、Meta、LINE等平臺合作，促使其在防詐工作中扮演積極角色，提升整體防詐效能。

在數位政府建設方面，林部長表示，將推動以人生事件為中心的整合服務設計，導入AI技術提升行政效率，並持續推展「數位憑證皮夾」建置。數位憑證不僅是未來數位世界的基石，其「選擇性揭露」功能也將有效保障民眾隱私，憑藉其共通性，有望大幅提升臺灣數位經濟運作效率。

林部長最後強調，全球高科技產業，尤其是軟體產業的創新發展，源自自由競爭的民間市場。數位發展部的核心使命是打造適合臺灣AI、資安及資訊服務產業茁壯成長的環境，促使資訊產業在解決社會問題的同時，並創造可觀的經濟價值。