QBoat-300：專為智慧工廠設計的高韌性 OT 資料儲存與安全備份系統

現今的智慧工廠中，生產數據是資料庫中待分析的報表來源，更是驅動效率與品質的核心資源。從生產機台的感測器數據，到製造執行系統（MES）產出的製程日誌，再到OT與IT系統的協作，所有數據都需要被即時、安全、穩定地儲存與備份。QNAP近期將推出的QBoat-300正是為了這個高度挑戰的智慧製造環境而生，能夠無縫融入工廠產線，且24/7持續運作的工業級儲存與備份解決方案。

QBoat-300採用DIN-Rail安裝設計，可直接固定於小型機櫃或控制櫃內，能融入現有 OT 營運技術設備架構。即使在工廠環境，QBoat-300依然能保持穩定運作，真正做到與生產線共呼吸。此外，其寬溫運行能力（-20°C ~ 70°C）搭配無風扇堅固機構，降低了灰塵進入風扇造成故障的風險，也減少了維護頻率，提升了長期運行的可靠性。內建的工業級M.2 SSD，讓設備在嚴苛環境中依舊能承受全天候、高負載的讀寫任務。

在MES的應用中，QBoat-300可作為產線的本地數據快取與備份節點：當網路暫時中斷時，設備仍可在本地持續儲存資料，並在連線恢復後自動同步至總部NAS或雲端。這意味著，不論工廠規模多大、不論據點多分散，MES關鍵數據都能確保零遺失、零延遲地進入企業的數據中樞，為後端分析與決策提供完整、即時的資料來源。

在智慧製造中，大量感測器數據、機台運行日誌、AI視覺檢測影像等資料，需要高速且穩定地寫入儲存裝置。QBoat-300採用全M.2儲存架構，提供三個PCIe Gen3 x1 M.2插槽，不僅具備抗震特性，更能提供高速存取效能，確保連續寫入任務如生產日誌與產線影像紀錄不會延遲或中斷。

雙埠GbE網路確保資料傳輸不中斷

QBoat-300配備雙GbE網路埠，可支援網路備援或負載平衡，確保即使其中一條網路中斷，資料傳輸依舊不中斷。對於依賴MES系統與雲端協作的智慧工廠而言，這意味著生產數據與控制訊息可以持續穩定流動，避免因網路單點故障造成生產停擺。

設備佈建場域常見的挑戰為空間有限、環境複雜，傳統伺服器與儲存設備往往受限於體積與散熱需求，導致部署彈性低。QBoat-300採用無風扇設計，非常適合安裝於空間狹窄或需要低干擾的環境中，例如檢測室、封閉式機櫃或機密設備旁。

智慧備份節點：讓產線OT資料自動同步到企業IT中樞

QBoat-300可佈建於產線端作為儲存裝置儲存生產數據及日誌，也能作為智慧工廠的本地備份節點。透過QNAP QTS備份 與同步應用將資料自動同步到工廠機房NAS、總部NAS或雲端平台，與IT基礎架構無縫整合，讓生產資料能快速、安全地被 IT 系統接收、分析，同時達成集中管理與安全備份。OT結合IT的資料管理架構讓資料在本地、異地與雲端之間形成3-2-1安全備份機制

QBoat-300硬體配置高速寫入的M.2架構、雙埠GbE網路備援、低功耗節能、零噪音的散熱設計。從OT到IT無縫銜接—QBoat-300能有效提升工廠資料管理的安全性、即時性與效率。在資料成為智慧製造核心資產的今天，QBoat-300為您的工廠提供完整且穩定的資料管理與安全備份解決方案。