TXOne 強化 Edge 解決方案　全新資產漏洞管理功能

全球虛實整合系統（Cyber-Physical System，CPS）防護廠商TXOne Networks（睿控網安）宣布旗下Edge網路資安解決方案推出資產漏洞管理與多項新擴充功能。新版TXOne Edge端對端解決方案，協助企業確保工業流程與基礎設施的可靠性、安全性與可用性，讓企業的營運技術（OT）資安投資發揮最大效益。

當今半導體製造業對營運不中斷與製程穩定性有極高需求，任何網路威脅都可能造成產線停擺甚至供應鏈中斷。今（2025）年，TXOne Networks參展SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，並展示其最新Edge網路資安解決方案，透過完整的解決方案展示，展現其在資安部署上的強大實力，協助半導體產業強化防禦體系，打造堅實資安防線，並驅動關鍵資安動能，守護產業持續創新發展。

TXOne Networks（睿控網安）創辦人暨執行長劉榮太表示，自TXOne成立以來，每一項產品都是為了保護關鍵設備的完整生命週期而設計。經過五年的大規模實地驗證，如今TXOne Edge已邁入新的重大里程碑，不僅向前延伸至風險發掘與威脅偵測，更向後拓展至威脅回應領域，成為一套真正的一站式企業OT網路資安解決方案。

TXOne Edge是一套OT原生資安解決方案，專為整合可視性、防護、偵測及回應而生，讓企業具備長期營運韌性。TXOne的解決方案提供結合主動防範與智慧偵測的功能來保護工業環境的每一個營運階段，能讓企業獲得涵蓋整個漏洞生命週期的端對端防護，其關鍵功能包括：

全方位的OT網路可視性，即時感應OT網路的狀態，揭露隱藏在影子OT環境內的風險。

有效的資產管理，支援老舊設備與完整的資產可視性，讓營運最佳化。

風險導向的資產漏洞偵測，透過發掘漏洞與判斷優先次序，量化風險並提供可轉化為行動的矯正建議來縮小攻擊面。

具高度彈性的網路分割，控制橫向移動範圍、阻斷蠕蟲散播、保護營運關鍵資產。

AI驅動的網路分割防禦，結合自適應控管與自動化規則學習，盡可能降低風險、控制入侵範圍、保護關鍵OT環境。

持續偵測及監控，實現即時的威脅監控與長期的資安韌性，以抵禦不斷演變的攻擊。

相較於採購並維護多套彼此缺乏整合性的工具，TXOne的全方位整合架構可讓企業降低整體持有成本並簡化部署。TXOne Edge套裝方案集合了資安裝置、防火牆及管理主控台於一身，能夠強化網路韌性與適應力，並支援各式各樣的工業環境。Edge專為針對複雜的OT網路而設計的特性，正是傳統資訊技術（IT）領域的網路資安解決方案難以發揮之處。TXOne Edge讓企業的OT資安一次到位，提供專為韌性與成長而打造的整合式OT原生網路解決方案。