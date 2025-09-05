企業AI就緒的三個基本功

許多企業雖然為生成式AI投入可觀的資金與人力，卻未必能將AI投資轉化為真實的成長動能。根據2025年IBM商業價值研究院的分析指出，領先企業的成功關鍵並非單純善於使用先進技術或海量資料，而是擁有「AI Ready」的「體質」。

其中IBM 2025全球AI長研究指出，「AI Ready」企業的AI投資報酬率比其他企業平均高出二到三倍。探究其致勝因素，除了率先應用新技術，這些贏家企業的三項基本功也十分紮實，讓AI技術從概念驗證（PoC）快速進入規模化應用。

第一項基本功是人才與文化，讓AI成為員工的「共通語言」。IBM 2025全球CEO研究結果顯示，高績效企業普遍將AI能力視為全員必備的基本素養，從領導者到基層員工。IBM全球CMO研究發現，唯有建立跨部門協作、共享數據與工具的文化，AI才能真正嵌入決策流程，發揮效益。在由數據驅動的時代，兼具創造力與AI應用能力的人才，已成為企業最珍貴的競爭優勢。

第二是流程與AI治理，必須是透明、可控、可信的。前述全球CEO研究指出，成功企業普遍會在AI的全生命週期中設計明確的自動化機制，涵蓋AI模型的訓練、部署、監管到退役，並內建偏誤偵測、倫理審查與資安控管。嚴謹的AI治理方式讓建立與使用AI是可追溯、可解釋的，也降低企業面臨符規、信任與風險的挑戰。

第三是藉平台化與整合，避免「試點陷阱」。AI應用規模化的最大阻礙往往在於企業系統零散與重複投入；許多企業雖已累積資料與模型，卻因缺乏統一平台，難以快速複製成功經驗。前述全球AI長研究也指出，設立「AI長」（CAIO）專職、並採中樞型AI營運模式的企業，其AI投資報酬率可高出36%，更能全視角地擴展應用，避免AI孤島。

最佳實踐是打造整合式平台，讓資料處理、模型部署、效能監控與安全管理都在同一環境中完成，並加入可觀測性（Observability）即時監控偏差，確保AI應用規模化且可持續。AI策略精準對標企業目標，整合各部門的AI應用場景，讓AI Agent朝向共用設計，整合訂閱語言模型及平台資源的支出，減少重複開發。

＜本文作者：林桂如現為台灣IBM諮詢數據與科技轉型業務負責人＞