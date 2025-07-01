凱鈿 LynxPDF 打破訂閱制與導入門檻

KDAN（凱鈿）發表全新一站式企業級PDF解決方案LynxPDF，專為企業量身打造，主打離線辦公、私有化部署、批次處理與SSO（單一登入）等企業級服務，並以「終生授權」、「提供多種安裝套件與專人全天服務」與「豐富的企業級實用功能」為三大核心亮點，滿足企業在日常文件處理上的高效率及高安全性需求，在國外品牌持續調漲價格的趨勢下，成為企業一次性買斷的理想選擇。

凱鈿文件應用事業群總經理林夆錡表示，LynxPDF是凱鈿在企業文件管理領域的旗艦產品，自主打造出具彈性部署、資安防護與成本優勢的解決方案，滿足企業在文件工作流程標準化、資訊安全控管與跨部門協作上的高度需求。

針對高度仰賴文件作業產業的實務需求，LynxPDF在台灣製造業與IT服務業中具高度應用潛力。以佔台灣GDP 30%以上的製造業為例，企業普遍面臨高文件量、跨部門流程與版本管控的挑戰，LynxPDF可加速出貨單、維修報告等文件的填寫與轉檔流程，也可快速比對合約前後版本差異，有效降低紙本作業錯誤率、節省處理時間。根據資策會統計，超過7成中小企業正積極投入數位轉型，其中「文件數位化」與「資訊安全」是兩大優先項目。

LynxPDF提供加密權限設定、批次浮水印功能與集中管理後台，有效支援IT團隊在轉型過程中的流程標準化與風險控管。LynxPDF為一次性買斷模式，並提供管理後台方便組織IT人員控管軟體使用權限，也可配合企業安全規範、軟硬體限制或網路環境等需求提供最合適的私有化部署模式，幫助企業快速且無痛導入。

LynxPDF是專為全球B2B市場量身打造的企業級PDF解決方案。根據市場觀察，多數企業在導入文件工具時常因價格高昂、安全性不合規、功能不齊全、導入與管理不易而卻步。LynxPDF正是為此而生，以「實惠價格、友善導入、靈活應用」為核心設計理念，協助不同預算等級的企業能享有全效、智能的PDF解決方案。LynxPDF提供AI系列摘要、重寫與校稿等功能，並支援智能文件處理（Intelligent Document Processing，IDP）自動化模組串接，從單點文件處理延伸至整體流程優化，協助企業穩健邁向高效率、智慧化的數位轉型目標。