CommScope 為 RUCKUS Analytics 提供人工智慧與機器學習

CommScope Ruckus 人工智慧 AI 機器學習

CommScope發表一款可提供網路情報與簡化服務穩定性的全新雲端服務RUCKUS Analytics，使擁有複雜網路的企業能主動改善其用戶體驗。新的服務建構在具專利技術的機器學習（ML）與人工智慧（AI）基礎上，能加速疑難排解、提供全方位的網路能見度，並自動判別影響服務的問題，其中最獨特的功能是能將問題依其嚴重性分類，讓代管服務供應商和企業IT團隊能優先解決最緊急的問題。

CommScope的RUCKUS Analytics能夠與自建的RUCKUS控制器、私有雲和公有雲控制器等管理架構直接整合，不需要額外安裝現場資料收集工具。RUCKUS Analytics的特色包括： 機器學習與人工智慧：RUCKUS Analytics中的Incident Analytics模組提供IT快速回應問題的工具，以防止異常問題升高到影響服務品質的程度。

用戶端疑難排解：Client Troubleshooting模組能提供IT團隊用戶端連線的全貌，並可往下深入至特定故障點，可以迅速且充滿信心回應使用者提報的網路問題。

網路情報：Network Health Monitoring模組能讓IT團隊同時測量效能與服務等級協議（SLA）之間的落差，忠實反應使用者的需求。

整個網路的能見度：直覺式的頂級儀表板，可提供IT每一個據點網路運作的所有畫面。

資料視覺化：Data Explorer模組是業界獨一無二的工具，能讓IT利用拖放功能輕鬆建立自訂的儀表板。

規劃與報告：Report模組將12個月的歷史資料整合在雲端，讓IT團隊能夠從網路元件擷取資料，甚至是裝置層級，並建立指引網路相關決策所需的趨勢。 CommScope的RUCKUS產品系列資深副總裁暨總經理Pramod Badjate表示，RUCKUS Analytics現在所提供的強大功能，只是一個開始。利用這項雲端服務，企業不只能最佳化IT資源的使用，更能一起攜手邁向自主管理、自我修復的網路願景。

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