COMPUTEX Best Choice Award 2024

COMPUTEX官方獎項，Best Choice Award（簡稱BC Award）公布9個金獎、26個類別獎，以及因應全球ESG趨勢所設置的6個科技永續特別獎等共41個獎項。得獎廠商包括：宏碁、威剛、華碩、圓剛、中華資安、智愛科技、義隆電、美商豐沃電腦、聚陽實業、微星、NVIDIA、普萊德、慧榮科技、美超微、杜浦數位安全、瑞昱、盛源精密、中美萬泰、聰泰科技、索泰科技等公司。

得獎產品迎合AI數位轉型需求，包括AI PC、AI伺服器、電競、資安、車用晶片、智慧醫療、環保永續等技術領域，符合國際買主採購趨勢。BC Award年度大獎將於6月4日開幕典禮中揭曉，並由出席的政府最高首長頒獎。得獎產品將於南港展覽館1館1樓（展位編號I0307）展出，歡迎海內外買主與專業人士到場參觀。

調研機構Gartner日前發表報告指出，2024年全球IT支出將上看5.06兆美元，比2023年增長8%。預計2030年將達到8兆美元。主要推動力來自生成式AI的需求，包括IT服務和數據中心支出，皆聚焦於數位轉型和生成式AI運算需求。其中，在伺服器需求方面，超過六成的採購屬於AI運算用伺服器。

大型語言模型（LLM）和大型多模態模型（LMM）技術的快速發展，使得具備生成式AI功能的AI PC成為今年COMPUTEX的焦點。根據資策會MIC的最新全球資通訊產業預測，受AI浪潮推動，全球筆電和桌機出貨量預計將超過2.45億台，顯示出AI PC市場的正向成長。Gartner更預測2024年超過兩成的PC將會是AI PC。在IT終端設備方面，內建生成式AI功能的設備（如AI PC、AI手機、Edge AI裝置）的需求將在2024年恢復成長動力。得獎的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip、美超微GPU AI/HPC Server液冷解決方案等多項產品，明確展現市場對AI解決方案的採購需求。

由於GenAI、LLM、LMM技術的快速進步，產品內建AI技術特性與應用也持續升級，甚至在裝置內或晶片內導入最新AI運算引擎，以提升產品效能與市場競爭力。包括瑞昱半導體的車用AI音訊處理器、義隆電子的大尺寸AI觸控折疊筆電解決方案、聰泰科技的SmartVDO Air AIR6N0智慧影音運算平台、圓剛科技的Streaming Center等得獎產品，都透過導入最新AI引擎改善使用者體驗。

數位轉型涵蓋各行各業，因此廠商針對各類不同領域的垂直市場（Vertical Market）推出產品，包括智慧電動車、智慧醫療、數位健康、智慧零售等領域，也都是今年的亮點獲獎產品。

根據NewZoo研究報告指出，2023年全球PC和遊戲機遊戲收入成長3.1%，達到940億美元，預計2026年底將上看1340億美元，由於PC遊戲、影音處理與高複雜度AI運算仍需要電競PC支援，所以電競相關產品持續熱門，今年有將近五分之一得獎產品是跟電競相關，包括華碩ROG西風之神G16電競筆電、宏碁Predator Z57 MiniLED電競螢幕、微星SUPRIM FUZION顯示卡、索泰ZBOX EGB AD3500外接顯示卡盒子等，都是針對全球電競玩家所推出的多樣化電競產品。

TCA指出，針對環保永續趨勢所設立的「科技永續特別獎」，為接軌國際規範，今年特別調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等三大項。因此在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，特別獲得評審青睞。

以得獎產品微星科技Cubi NUC系列迷你主機為例，在製造階段使用高達92%的再生能源，機身使用46%的消費後回收塑膠再生料，產品包裝採用FSC認證的包裝紙和回收rPET等環保材料。產品設計過程全面考慮生命週期。在使用過程中，該產品提供一鍵省電功能和電費計算，透明化能源節約狀況。在循環經濟方面，於美國和德國分別推行租賃商業模式，有助於產品和材料的回收再利用。

另一個得獎產品美商豐沃電腦Framework Laptop 16，整台電腦設計強調可維修、可重新使用且容易升級，透過模組化、易拆解、再製造等循環經濟設計概念，使產品在DIY維修及回收再製變得更容易。材料方面也大量使用回收材料，包括90%的回收鎂鋁合金、75%的回收鋁和35%的消費後回收塑膠再生料。官方也提供維修用零件，方便使用者進行零件更換和維修，減少廢棄電腦。

TCA表示，為提升得獎產品曝光度與海內外買主關注度，BC Award得獎產品將於南港展覽館1館1樓（展位編號I0307）展出，歡迎海內外買主與專業人士到場參觀，現場並將同步舉辦TCA 50周年慶祝特別活動。