硬碟設備採購算盤打得精　企業省錢還能賺到永續

儘管全球高達97%的企業表態支持永續發展，但根據Seagate最新發布的《資料去碳化報告》，願為資料中心永續發展實際付諸行動的比例卻僅有3%。這道意識與行動的鴻溝，正讓企業付出財務、營運和聲譽上的沉重代價。

儘管全球高達97%的企業表態支持永續發展，但根據Seagate最新發布的《資料去碳化報告》，願為資料中心永續發展實際付諸行動的比例卻僅有3%。這道意識與行動的鴻溝，正讓企業付出財務、營運和聲譽上的沉重代價。當台灣正以「綠色科技島」之姿在COP 30展現領導力，從率先推出全球首顆LED號誌燈到建置先進的土石流預警系統，資料中心產業卻正面臨一場迫在眉睫的碳排危機。

麥肯錫（McKinsey）預測，全球資料中心的電力需求將在2030年成長三倍。IEEE更發出警告：資料中心碳排放恐將從2022年占全球排放的0.3%，暴增至2030年的8%。對身為全球AI伺服器製造重鎮的台灣而言，挑戰更為嚴峻。

跨越永續意識與行動之間的鴻溝

永續理念與採購實務長期脫節，帶來財務、環境與營運的三重成本。

企業普遍認同永續重要性，執行時卻將其邊緣化；雖重視儲存設備耐用性，採購時卻常將其忽略；儲存設備生命週期管理的概念已經普及，真正落實的卻寥寥無幾。

Seagate在2025年針對包含台灣在內的11個國家、330位資料中心專業人士進行的調查揭露：

‧92%的IT領導者認同延長儲存設備的生命週期可改善永續性，但實際採購時僅15.5%將此納入考量；只有12%優先考慮耐用性。

‧95%擔憂環境影響，但真正將其納入資料儲存基礎架構或設備採購決策的只有3.3%。

‧82.5%坦言缺乏足夠的實體空間來建置永續資料儲存基礎架構。

‧28.5%認為建置儲存基礎架構的成本是障礙；27%則指出採購元件的成本造成壓力。

‧49.5%將原物料採購視為挑戰，供應鏈限制迫使企業將關注焦點從永續性轉向供應穩定性。

‧32.5%不確定公司是否有追蹤資料儲存營運的永續指標，這使得評估或投資永續實踐變得困難重重。

成本效益與永續性：不是對立面，而是盟友

提升資料中心的能源效率可在各項指標上都帶來突破：它不僅大幅削減電費和碳排放，更同時推動成本效益與永續性的雙重提升。然而，許多組織仍將這兩者視為相互矛盾的目標。

問題的根源在於「組織孤島效應」。意即營運團隊專注短期成本節省，而永續被視為治理或品牌層級的倡議，則著眼於長期碳排承諾。儲存設備碳生命週期策略需要長期布局，而前述的分工割裂，加上企業偏好投資快速見效的項目（如HVAC冷卻系統升級），便會使永續行動被擱置一旁。

被忽視的碳排缺口：165倍的驚人差距

大多數資料中心在計算碳足跡時，焦點都放在營運階段的用電（範疇二），但針對儲存媒體的生命週期評估（Life Cycle Assessment，LCA）卻揭露了一個關鍵盲點：在相同儲存容量下，SSD固態硬碟的隱含碳排（Embodied Carbon）竟是HDD硬碟的165倍之多。

‧SSD固態硬碟：每台設備隱含碳排4,915公斤CO₂；每TB每年32公斤CO₂。

‧HDD硬碟：每台設備隱含碳排29.7公斤CO₂；每TB每年<0.2公斤CO₂。

‧LTO磁帶：每台設備隱含碳排48公斤CO₂；每TB每年<0.6公斤CO₂。

這些來自上游的排放，包含原物料開採、製造、組裝、運輸和包裝（範疇三），往往主導了儲存產品的總碳足跡。然而，僅有3%的企業將這項因素納入相關設備的採購決策考量。

這意味著：企業無須增加額外預算，只須調整採購評估標準，就能有效降低碳足跡。這正是實現「用AI節能」而非「為AI耗能」的關鍵所在。

技術創新如何打破「AI能源陷阱」

AI工作負載需要海量資料存取，但永續發展不必因此成為犧牲品。熱輔助磁記錄（HAMR）技術堪稱遊戲規則的改變者：透過大幅提升磁錄密度，它能在相同的硬碟尺寸內容納更多資料。

以Seagate最新的Mozaic 4+平台為例，它採用新一代懸吊架構與強化系統單晶片，將單碟磁錄密度推升至4TB以上，單顆硬碟容量可達44TB。當容量從10TB躍升至44TB時，帶來的改變顯而易見：

‧容量革命：相同空間內的儲存容量增至四倍。

‧能源效率：在不增加佔地面積或耗電量的前提下擴充容量，同步提升每機架容量與每瓦容量。

‧碳排減少：降低約80萬千瓦時年耗電量。

‧成本效益：基礎架構效率提升約47%，佔地面積減少約100平方英尺。

規模效應更進一步放大了這項技術的影響力。儘管全球雲端儲存需求預計將在2028年飆升167%，但透過磁錄密度的技術創新，硬碟在資料中心的能源占比可望從8%降至3%，使資料儲存的總能源消耗減少62%。

這正是「用AI節能」的真諦，讓創新技術服務永續目標，而非本末倒置。但前提是，企業願意在採購儲存設備時認真思考：「這個解決方案的全生命週期碳足跡究竟是多少？」

從口號到行動：企業推動資料中心永續轉型的實踐路徑

要在成本控制和減少碳排上取得雙贏，企業需要的是一套整合且靈活的策略。以下三個核心行動值得優先推動：

一、重新定義採購標準

從追求「最低前期成本」轉向「最大生命週期價值」。將隱含碳排和生命週期評估納入儲存設備的採購流程，要求供應商提供具體數據，並將「每TB碳排」列入評分標準。優先採購耐用、高品質的設備，透過定期維護和翻新來延長使用壽命。當90%的人認同儲存設備生命週期管理的價值、卻只有15%真正落實時，關鍵就在於將這份認知轉化為可量化的採購指標。

二、擁抱能源效率與循環經濟

目前僅有16.5%的企業採用液冷或浸沒式冷卻技術，顯示資料中心冷卻系統的優化空間依然巨大。導入先進冷卻系統能大幅降低能耗，且投資回報期往往比預期更快。同時建立循環機制：透過翻新、再利用或回收退役元件，減少對新原物料的依賴。真正的突破來自於營運與永續團隊攜手合作，共同審視能源專案，找出既能削減電費、又能減少排放的雙贏方案。

三、善用AI實現永續增效

讓AI從「能源消耗者」轉變為「永續推動者」。運用AI預測資料存取負載、動態分配儲存資源並優化冷卻系統。智能分層儲存、動態電力調配和預測模型都有助於降低尖峰負載。終極目標是：將永續思維嵌入資料儲存基礎架構管理的每個環節，讓AI成為實現綠色目標的有力工具。

這三大策略並非按部就班的線性步驟，而是整合且相互強化的解決方案。企業可依據自身資源與目標靈活調整優先順序，但核心原則始終不變：將永續從「額外成本」重新定位為「競爭優勢」，在從設備採購到資料中心營運的每個環節中創造實質價值。

永續採購的典範轉移

即使目前只有3%的企業在採購儲存設備時將環境影響納入考量，這也不代表失敗，而是機會的起點。數據已經證明，永續與成本效益絕非二選一的難題，而是能透過創新技術與策略思維達成協同增效的目標。從設備採購決策到資料中心營運管理，從硬碟技術研發到產業合作，供應鏈上的每個環節都蘊藏著創造價值的契機。

從3%邁向100%的道路，就從每一次儲存設備的採購決策開始。對台灣及全球科技產業而言，此刻正是採取行動並引領變革的最佳時機。

＜本文作者：Balan Shanmuganathan現為Seagate Technology永續發展資深總監＞