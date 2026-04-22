裕仁工業攜手羽昇國際　運用 Amazon S3 打造 3-2-1 雲端備援防線

裕仁工業成立於1981年，總部位於南投，是以「飛鴿PAX」品牌享譽國際的輪胎修補產品大廠。身為台灣的「隱形冠軍」，裕仁工業產品外銷比例高達99%，行銷全球超過60個國家，其補胎片市佔率位居全球前三。

隨著企業邁向數位轉型與ESG綠色經營，裕仁工業不僅導入AI智慧戰情室，更深知「數據」是維持生產韌性的關鍵。為了確保產線數據與企業核心資料的安全性，裕仁選擇與羽昇國際合作，將異地備援架構遷移至AWS雲端。

在製造業轉向智慧化管理的過程中，裕仁工業面臨了幾個關鍵的IT挑戰：

資料孤島與損毀風險：傳統地端NAS雖然能處理日常儲存，但若遭遇硬體故障、自然災害或日益嚴峻的勒索軟體攻擊，資料可能面臨永久遺失的風險。

備份維運成本高昂：過往依賴人工定期檢查備份進度，不僅耗時且難以保證還原的時效性（RTO/RPO）。

資安合規需求：隨著數據量增加，如何落實「權限最小化」管理，確保雲端儲存空間不被非授權設備存取，成為首要課題。

羽昇國際專業團隊針對裕仁工業的需求，規劃了以Amazon S3（Amazon Simple Storage Service）為核心的混合雲備份方案：

1. 實現國際級3-2-1備份原則

透過地端Synology NAS與雲端Amazon S3的深度整合，搭配Hyper Backup技術，確保裕仁工業達成：

3份備份資料（一份原始資料、兩份副本存在異地和AWS）。

2種儲存媒體（NAS磁碟與AWS雲端物件儲存服務）。

1份異地存儲（AWS全球基礎設施）。

2. 縝密的IAM權限控管

羽昇協助建立AWS IAM（Identity and Access Management）角色與Access Key優化機制，棄用高風險的Root帳號進行日常操作。透過「權限最小化」配置，確保只有獲得授權的設備能與S3溝通，杜絕資安漏洞。

透過羽昇國際的架構升級，裕仁工業在各項營運指標皆有顯著提升：

數據防護的極致化：從原本受限於硬體生命週期的不確定性，升級至99.999999999%（11個9）的AWS S3高持久性。

災難恢復的彈指之間：過去災難發生可能需耗費「天」級的時間恢復，現在縮短至「小時」級即可重新運作。

維運成本的精簡化：告別每週手動檢查，透過自動化排程與監控，大幅降低IT人力負擔。

資安治理的落實：透過IAM角色權限管理，確保每一筆存取都有跡可循，落實國際級資安規範。

技術轉移與雲端導航：羽昇並非單純交付帳號，而是提供深度平台導覽，降低裕仁工業團隊從地端步入雲端的學習曲線。

跨平台整合力：協助解決「地端Synology」與「雲端AWS」之間複雜的API連接、備份排程與生命週期管理（Lifecycle Policy）設定，實現成本與效能的最佳化。

落實資安最佳實踐：從基礎架構起手即考量安全性，確保備份流程符合國際級資安規範。

裕仁工業蘇清豪董事長表示，未來將朝向全面自動化與雲端化邁進。羽昇將持續協助裕仁進行下一階段規劃：

資料分層與成本優化：持續監控資料增長狀況，彈性調整儲存類別，針對較少存取但需快速還原的備份資料，達到更佳的成本效益比。 雲端現代化諮詢：隨著智慧戰情室的擴大，羽昇將作為技術導航員，持續為裕仁工業的數位轉型提供穩定且安全的雲端底座。

資料是企業的資產，而雲端是資產的保險箱。裕仁工業與羽昇國際的合作，不僅是技術的對接，更是傳統製造業轉型隱形冠軍數據韌性的最佳典範。