Red Hat 運用 Intel 技術強化資料中心至邊緣的 AI 工作負載

Red Hat與Intel合作，驅動Red Hat OpenShift AI上的企業AI應用。雙方將共同促進在Intel AI產品上交付端到端AI解決方案，包含Intel Gaudi AI加速器、Intel Xeon處理器、Intel Core Ultra和Core處理器，與Intel Arc GPU，以在混合雲基礎架構上更無縫地進行模型開發與訓練、模型服務、管理和監控。

Red Hat技術長暨全球工程資深副總裁Chris Wright表示，企業需要敏捷且強大的解決方案，以跟上目前AI領域驚人的速度發展。結合Red Hat OpenShift AI以及Intel AI產品組合的廣泛和效能，為企業提供極具吸引力的解決方案，加速其AI旅程並解鎖全新可能。

企業需整合多家供應商硬體和軟體之靈活、可擴展且具韌性的AI基礎架構，以在維護既有系統之成本與導入新解決方案成本之間取得平衡。Red Hat和Intel正在透過混合雲方法來滿足這些需求，其中，AI堆疊不再受限於單一雲端或單一資料中心。企業得以藉由混合雲策略實現從資料中心至雲端到邊緣的互通性，同時提升AI工作負載的可攜性，以在任何需要的地方建置、執行並部署AI工作負載。

Red Hat OpenShift AI為AI應用程式在雲端到邊緣的所有環境中，提供更為一致的基準，並替Intel AI產品提供簡化的支援。Intel針對企業的全面產品組合包括Intel的AI 硬體和軟體產品。在資料中心，Intel Gaudi AI加速器、內建Intel Advanced Matrix Extensions（AMX）的Intel Xeon處理器，以及Intel Infrastructure Processing Units（IPU）可滿足多種AI應用情境，包含生成式AI（GenAI）訓練、微調、檢索增強生成（retrieval augmented generation，RAG）、推論，和使用Intel Trust Domain Extensions（TDX）保護使用中資料的機密AI；在邊緣端，Intel支援在基於Intel Core Ultra、Intel Xeon處理器和Intel Arc GPU的平台之本地執行大型語言模型（LLM）。Red Hat正在與Intel合作，於Red Hat OpenShift AI認證其硬體解決方案，以確保互通性並實現全方位的AI功能。

此外，Intel還提供一系列豐富的可擴展開源和商業軟體，這些軟體可開箱即用，並可與Red Hat OpenShift AI整合且具互通性驗證，以確保能在IT環境中無縫運行；支援的軟體包括Intel Tiber Edge平台（含 IntelOpenVINO）、IntelTiber AI Studio和oneAPI AI工具。

Red Hat和Intel之於AI創新的開源方法，賦能企業在其選擇的平台上隨處部署，不僅加速產品的上市時間，更提供具大規模部署成本效益之無所不在的AI建置模組。透過此次合作，Red Hat和Intel匯集了各自生態系的力量，涵蓋領先解決方案供應商、軟體廠商、設備製造商等，借助Red Hat OpenShift AI進一步擴充與建置Intel AI產品的AI功能、解決方案和服務。