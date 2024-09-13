AI 超算新時代：GMI Cloud 攜手 Singtel 打造亞太 AI 算力高速網絡

台灣首家獲得NVIDIA認證網絡雲端夥伴（NCP）資格的AI原生GPU雲端平台GMI Cloud，宣布與新加坡電信（Singtel）達成策略合作。此次聯盟將整合雙方的GPU資源及雲端運算部署能力，打造靈活且高效的運算平台，幫助企業更廣泛地獲取運算資源，滿足不同工作負載需求，同時提升運算效率與操作便捷性。

合作協議指出，Singtel客戶將可使用GMI Cloud的GPU高效算力，在新開發市場處理密集型工作負載。這不僅擴大Singtel的服務覆蓋範圍，也為GMI Cloud開啟全新的市場機會。同時，GMI Cloud將與Singtel的Paragon編排平台進行無縫整合，充分發揮Singtel在新加坡的NVIDIA H100 Tensor Core GPU算力資源，為企業提供先進的AI模型訓練與推理能力，助力企業應對大規模計算任務及AI應用挑戰。

GMI Cloud執行長Alex Yeh表示，此次與Singtel的合作，是亞太地區AI基礎設施發展的一項重要突破。GMI Cloud在提供可擴展性和電信優化的GPU算力解決方案方面具備深厚專業，與Singtel領先的網絡能力相得益彰。雙方的靈活部署方式和處理高容量、低延遲工作負載的產業經驗，將為電信行業的AI計畫帶來顯著的性能提升和成本優化。這一合作將構建一個加速AI採用的生態系統，讓電信提供商和企業能提升運算效率、優化服務，並推動區域性的技術創新。

作為NVIDIA認證的網絡雲端夥伴（NCP），GMI Cloud不僅在技術研發上具備優勢，亦展現出卓越的供應鏈整合能力。目前，GMI Cloud已備足最新的H200 GPU，確保為企業提供高效能、低延遲的算力支持，滿足多樣化的密集型工作負載需求。隨著此次合作的推進，亞太地區的企業將能加速AI應用的落地，借助GMI Cloud的先進技術和Singtel的廣泛網絡，獲得靈活且強大的AI算力，助力創新與業務發展，全面提升區域競爭力。