攜手資安署建構全社會資安韌性　資安院啟動2.0八大重點業務

國家資安研究院正式啟動「資安院2.0計畫」，以三大願景及八大業務為基礎，透過技術支持資安署各項工作。

資安署肩負國家資安政策的推動與落實，資安院則專注於技術支持及研發創新，雙方將協同合作推動資安署未來四大重點工作：「建構全社會資安防禦韌性」、「提升關鍵基礎設施資安防護及韌性」、「壯大我國資安產業」及「推動新興資安科技應用及合作」，共同打造堅實的國家資安防線，確保民眾能安心使用數位服務。

資安院林盈達院長表示，接任院長後即擬訂資安院2.0計畫，推出八大重點業務發展方向，主要聚焦於「升級既有業務」與「擴展服務規模」兩大面向。在既有業務升級方面，戰情牆系統將從管理層次提升至治理層次，整合各項資安治理指標。威脅情資蒐集方面，目擊情資AI關聯將從人工作業升級為自動化。對機關服務方面則導入外網暗網曝險分析等自動化評鑑，並開發資安報表生成工具，提升資安管理處理效率，加速威脅偵測與應變時效，同時降低機關資安管理負擔。

資安院林盈達院長表示，接任院長後即擬訂資安院2.0計畫，推出八大重點業務發展方向，主要聚焦於「升級既有業務」與「擴展服務規模」兩大面向。在既有業務升級方面，戰情牆系統將從管理層次提升至治理層次，整合各項資安治理指標。

林院長進一步說明，在業務擴展方面，數位訊息分析技術研發業務將強化數位訊息研究，從純網路領域拓展至訊息生態系。在Team Taiwan合作中，資安院將扮演第三方角色，蒐集甲方在乙方資安防護下的曝險情資並產出報告，協助甲方評估乙方提供的服務水準。同時，為提升台灣產品資安競爭力，強化產業安全韌性，將推動國家級漏洞獵捕計畫，並接軌國際標準推動MIT資安標章。針對關鍵基礎設施防護，資安院將提供評估、威脅狩獵及事件處理服務，協助機關辨識潛在風險與攻擊行為。

林院長強調，面對地緣政治與國際秩序急遽變化挑戰，資安院將「構建國家數位安全堅實防禦基礎」、「打造Team Taiwan資安生態系」及「成為國家資安政策智庫」三大願景為基礎，建構資安即國安戰略2025的基本藍圖。

