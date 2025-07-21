三菱電機全新 MELSEC MX 可程式控制器　加速導入智慧製造

三菱電機推出MELSEC MX系列控制器是專為高速、高精度應用所設計的一體式解決方案。結合序列和運動控制，同時整合OPC UA伺服端與CC-Link IE TSN網路以強化資料的視覺化及連結性。且內建的網路安全機能及增強「無程式碼」的編輯性能，使其成為製造業數位轉型（DX）的重要推手。

MX控制器不僅能滿足隨著鋰電池產業（LiB）、半導體及LCD製造等產業的快速成長而日益增加的多軸控制需求，且支援128軸的控制，僅需1.2ms的處理效能及高達256軸的多軸控制。

此外，MX控制器的所有型號皆完全相容CC-Link IE TSN網路，可實現高速且同步的通訊能力。結合高效能多核心MPU的軟體架構，運動控制效能最高可達過往機型的10倍，即使控制需求不同，也能確保多軸運作的穩定性。

為進一步提升產能並減少工程作業的負荷，MX控制器提供直覺式操作、具備以AI為基礎的除錯與分析功能，且符合國際程式設計標準的單一開發用工具軟體。與專為食品、包裝、電動車及電子製造業量身打造的相關型號，讓使用者能靈活打造高效率、高反應速度的系統。

因應製造業對於網路安全越來越重視，三菱電機亦正著手為控制系統重要的國際安全標準IEC62443-4-2取得認證。並在未來升級中，提供具用戶端能力的OPC UA 機能，使資料能夠安全的在跨品牌的環境中進行交握，有助於推動現代工廠的數位轉型（DX）。

MX控制器的關鍵機能：

MELSEC MX 控制器採用高效能多核心MPU和軟體架構，運動控制效能比過往的型號提升高達10倍。一個控制器最多可支援256軸，包含對128 軸的1.2ms高速控制。

透過CC-Link IE TSN網路的整合，MX控制器通訊週期可達最佳化，並在單一裝置內支援三種同步控制週期 （2ms、500µs及125µs），能更精確地校正各軸，非常適合捲繞機或塗佈機等需要維持不同速度且不影響性能及穩定度的應用。

MELSEC MX控制器運用使用符合國際PLCopen運動控制標準的功能區塊（FBs）來進行「無程式碼」的程式編輯方式，讓開發過程更輕鬆，有助於減少設計、開發的時間及成本。

使用MELSOFT GX Works3工程編輯軟體，使用者可以在整合的編輯環境中進行序列控制及運動控制的程式設計，大幅加快專案的排程。而由AI驅動的相關機能包括：資料流分析、即時程式視覺化、監控視窗及高階除錯工具，能夠協助工程師快速的發現問題並排除。

隨著製造系統的網路安全日益受到重視，MELSEC MX控制器的設計符合 IEC62443-4-2 標準，支援安全的OPC UA 伺服功能，提供跨平台的加密OT通訊且確保防止未經授權的存取和資料外洩。安全機能包含：

通訊加密及使用者驗證

依照終端用戶及設備製造商的權限進行存取控制

啟動時完整性檢查，以偵測和阻擋被竄改的程式

MX控制器能與MELSOFT Gemini及MELSOFT Mirror等數位雙生技術相容，讓使用者能在設備建構前完整的模擬系統運作。最大限度的降低現場調機時間，並支援更快速且可靠的故障排除機制。

另外，在異常發生時可自動記錄，並透過分析工具快速找出異常原因，不造成生產中斷。

MX控制器也支援延續使用現有的MELSEC iQ-R/iQ-F系列產品，例如：基本基座、電源供應器和模組，提供更高的靈活性與資產延續應用的保障。