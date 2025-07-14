易上雲引進 Freshworks 與 Device42 整合方案　推動 IT 現代化治理

易上雲（EPN.Cloud）引進Freshworks完成收購Device42後整合的IT服務管理（ITSM）與IT資產管理（ITAM）解決方案，協助台灣企業推動IT現代化與治理升級。這套整合平台結合領先的ITSM功能與先進的IT資產的自動發現、應用依賴關係視圖分析能力，有效協助企業解決新舊系統資產盤點、資訊孤島問題，提升資安韌性與營運效率。

易上雲總經理葉精良表示，Freshworks已完成對Device42的收購。Device42是IT資產與基礎設施可視化平台，提供跨資料中心與混合雲環境的即時視圖。此次收購不僅鞏固Freshworks在IT服務管理（ITSM）市場的地位，也展現其長期投入整合式ITAM解決方案的承諾。隨著企業面臨老舊系統管理，我們認為這項整合方案可協助企業全面掌握資產樣貌，打造可持續維運的CMDB架構。Device42擁有強大的資產發現能力，支援地端、雲端與混合環境，讓企業得以即時建立設備與應用程式間的依賴關係視圖。

在Freshworks與Device42技術整合、再加上易上雲的在地化技術支援與顧問服務協助下，台灣企業將能更容易導入符合國際標準的IT服務與資產管理系統，實現全方位的數位轉型，從資產可視化、風險預測、事件處理到治理效率提升。未來，易上雲也將持續與經銷夥伴合作，共同推動企業邁向IT現代化，打造更具韌性的營運基礎。