台灣富士軟提供華南銀高效資訊事務設備　共創友善環境

台灣富士軟片資訊啟動綠地球計畫，以積極態度推動環境永續議題，導入全球綠能循環模式－「封閉式再生循環系統」（Closed Loop System），與華南銀行共同成為地球護衛隊，華南銀行全行導入AWMS管理（ApeosWare Management Suite）與主動式服務平台及選用高效資訊節能多功能事務機設備，期能提升資源效益並達成環境永續之目標。

富士軟片集團制訂產品資源回收政策，在設計和製造皆依循產品資源回收及高效節能政策，以「閉環系統」、「逆向製造」及「零廢棄」三大面向建立「富士軟片集團資源回收系統」，幫助採購夥伴減少使用設備耗材之廢棄物，讓設備零件可充分作為資源使用。

台灣富士軟片之主動式服務平台可記錄設備使用錶數、偵測耗材使用情況；AWMS管理 (ApeosWare Management Suite)搭載刷卡機辨識使用者強化資安管理，除可進行設備及耗材、使用者權限及成本的控管，同時可產製環境報告(Green Report)，協助使用者了解設備印量、用電及二氧化碳排放，精準掌握設備效能。

此次華南銀行選用「台灣富士軟片資訊節能多功能事務機設備」，產品設計及製造生產過程中，以「再生利用」概念，將事務機產出最多廢棄物的碳粉匣，經台灣富士軟片資訊公司回收後，有別於傳統焚化處理，進行零件拆解，將塑料壓碎後重製後再生利用，每年減碳1,293公斤。而碳粉匣中的殘餘碳粉經吸取及特殊處理，可再調配為約8,000公斤之環保水性塗料，有效減碳471公斤，實踐「循環經濟」之理念，並減少對環境的衝擊。設備所使用之碳粉符合國際用料安全標準規範，讓辦公室員工免於碳粉毒素威脅，共同為合作夥伴員工把關健康、營造高效、安全的辦公環境。

台灣富士軟片資訊股份有限公司將永續發展策略內化於營運方針，透過創新科技及技術，讓產品減少環境負擔，與客戶一起為環境打拼，邁向淨零減碳的轉型目標！