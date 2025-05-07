APMIC 推出 S1 模型微調與蒸餾解決方案　引領企業AI自主新時代

APMIC宣布，將二度參與COMPUTEX台北國際電腦展創新與新創展區InnoVEX，並成為台灣首家全面導入NVIDIA最新Blackwell架構B200 GPU的AI解決方案提供商。

APMIC近期也推出全新「S1模型微調與蒸餾」解決方案，涵蓋從模型訓練、知識蒸餾到測試階段擴充的完整流程，盼能協助企業打造專屬特化模型，加速AI技術在企業內部的實際應用與落地。

根據資安公司Bedrock Security於2025年3月發布的《企業資料安全信心指數》報告，70%的美國資安專業人士將AI與機器學習資料治理列為本年度的首要資安關注事項，顯示企業對私有化部署與AI資料控管的需求日益迫切。看準此項趨勢，APMIC推出「S1模型微調與蒸餾」解決方案，建構於NVIDIA NeMo端對端平台與NIM微服務架構之上，涵蓋模型訓練、知識蒸餾至測試擴充的完整流程，支援容器化部署，可靈活安裝於地端伺服器或私有雲平台，幫助企業兼顧資安與AI應用部署的與彈性需求。企業可選擇工具平台租用或ODM模型代工兩種服務模式，快速打造專屬「AI企業大腦」，加速知識轉化流程。

「S1模型微調與蒸餾」解決方案採用Teacher-Student架構，先以高潛力開源大語言模型結合企業內部資料進行優化，再透過蒸餾技術壓縮為輕量Student模型，保留語意理解與任務精準度的同時，大幅減少模型參數與運算資源。此一解決方案全面支援私有化部署架構，包含地端GPU集群與私有雲平台，實現真正安全且可信任的AI應用環境，將能協助企業打造專屬語言模型，實現高效、安全且可控的AI應用。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰指出，企業在導入AI過程中，常面臨算力不足、缺乏專業團隊，以及難以將內部知識有效轉化為模型資產等挑戰。S1模型微調與蒸餾解決方案正是為了讓企業真正掌握自己的AI智慧資產，而不再依賴外部通用模型。AI不應只是雲端巨頭的專利，希望每一間企業都能低門檻地擁有專屬的AI，大幅提升知識利用效率，並確保資料安全與應用彈性。