HPE 攜手 SAP 推出搭配 HPE GreenLake 雲端服務的 SAP HANA 企業雲解決方案

慧與科技（HPE）宣布將與SAP合作推出搭配HPE GreenLake的SAP HANA Enterprise Cloud，以作為客戶在邊緣（edge）、資料中心或其所選用主機代管機房的完整託管服務。使用者不僅能在內部部署SAP軟體環境和資料，同時還能享有SAP與HPE GreenLake所提供的訂閱式服務，以及敏捷、彈性且一致的雲端體驗。

根據IDC的研究報告指出，70％的應用程式仍在公有雲之外。造成這種情況的因素有很多，包括應用程式糾結（entanglement）、資料引力和主權（data gravity and sovereignty）、安全性和合規問題以及公有雲的不可預測性和高昂成本。事實上，451研究公司即指出，由於資料輸入和輸出的成本高昂，使得客戶在公有雲儲存資料的成本可能超過2.5倍以上。

有了HPE GreenLake，SAP將可以藉由SAP HANA企業雲客戶版，提供一致的自動化雲端體驗，以及其靈活的訂閱式「即服務」（as-a-service）模式。HPE GreenLake强大的雲端服務及合規性分析工具，讓SAP能夠在使用者所選擇的地點，提供SAP HANA企業内部白手套維運（white-glove operation）和應用程式管理服務。

HPE GreenLake雲端服務業務資深副總裁暨總經理Keith White指出，採用HPE GreenLake，讓使用不僅能享有雲端的敏捷性和彈性，同時還具備內部部署的安全性、資料主權、合規性、可見度和成本控管能力。支援SAP工作負載領域的市場，使雙方有絕佳的機會，擴廣獲肯定的夥伴關係。