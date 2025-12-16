NVIDIA 發表 Nemotron 3 系列開放模型

NVIDIA推出NVIDIA Nemotron 3系列開放模型、資料與函式庫，驅動各產業透明、高效且專業的代理型人工智慧（AI）開發。

Nemotron 3模型提供Nano、Super與Ultra三種規模大小，採用突破性的混合式潛在（hybrid latent）混合專家（MoE）架構，協助開發者大規模建置與部署可靠的多代理系統。

隨著組織從單一模型聊天機器人，轉向協作式多代理AI系統，開發者面臨日益增加的挑戰，包括通訊開銷、情境漂移（context drift），以及高昂的推論成本。除此之外，開發者需要足夠的透明度才能信任將其複雜工作流程自動化的模型。Nemotron 3能夠直接應對這些難題，提供客戶建置專用代理型AI所需的效能與開放性。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，開放式創新是AI進步的基礎。透過Nemotron，我們正把先進AI轉化為開放平台，為開發者提供打造大規模代理型系統所需的透明度與效率。

NVIDIA Nemotron也支援NVIDIA更廣泛的主權AI推動計畫，從歐洲到南韓，已有多個組織採用開放、透明且高效的模型，得以依據自身資料、法規與價值觀建置AI系統。

埃森哲、益華電腦、CrowdStrike、Cursor、德勤、安永、Oracle Cloud Infrastructure、Palantir、Perplexity、ServiceNow、西門子、新思科技及Zoom等早期採用者，正整合Nemotron系列模型，以驅動製造、資安、軟體開發、媒體、通訊等產業的AI工作流程。

隨著多代理AI系統持續擴展，開發者越來越依賴專用模型來實現最先進的推理能力，同時利用更高效、可客製化的開放模型來降低成本。在單一工作流程中將任務於前沿級模型與Nemotron間進行路由分配，既可極大化代理智慧，同時達到最佳化詞元經濟（tokenomics）。

開放的Nemotron 3模型也讓新創公司能夠更快打造並迭代AI代理，加速從原型到企業部署的創新進程。General Catalyst、Mayfield與Sierra Ventures等投資組合中的公司，正採用Nemotron 3建置支援人機協作的AI夥伴。

Nemotron 3系列混合專家模型包含三種規模大小：

Nemotron 3 Nano：一款擁有300億個參數的小型模型，於目標明確、高效的任務時啟用至多30億個參數。

Nemotron 3 Super：一款高精度的推理模型，具備約1,000億個參數和每詞元（token）至多100億個活躍參數，適用於多代理應用。

Nemotron 3 Ultra：一款大型推理引擎，約有5,000億個參數和每詞元至多500億個活躍參數，適用於複雜的AI應用。

Nemotron 3 Nano即日起開放使用，是目前最具運算成本效率的模型，針對軟體除錯、內容摘要、AI助理工作流程與資訊檢索等任務，以低推論成本進行最佳化。該模型採用獨特的混合式混合專家架構，帶來更佳效率與可擴展性。