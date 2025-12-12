AI新十大建設「國網雲端算力中心」啟用

為迎向AI時代智慧國家，行政院積極推動「AI新十大建設」方案。在國家科學及技術委員會主導下，位於臺南南部科學園區的「國網雲端算力中心」於12日正式啟用，賴清德總統親臨主持，國發會主委葉俊顯、臺南市長黃偉哲、各部會、產業界、學研界代表共同見證。

國網雲端算力中心兼具大型AI/HPC算力基地與國際電信節點功能，為我國推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，象徵臺灣在全球數位競爭中強化科技自主與算力韌性，啟動主權AI新篇章。

賴總統特別提到，臺灣不能永遠依循國外廠商訂定的系統規格，更要鼓勵臺灣的廠商發展我們自己的算力系統架構，從專用積體電路晶片，到超級電腦內部網路的設計，使用臺灣廠商研發的運算、儲存設備，以及通訊網路的交換器等，搭配臺灣的矽光子技術發展，以後能夠使用全光的網路來連結台灣的資料中心。他在典禮中宣布，國研院國網中心要和日本的NTT以及中華電信合作，引進下世代全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度。日本政府還特別於APEC雙邊會議中感謝臺灣協助NTT完成全光網路技術開發，同時也感謝臺灣協助NTT把全光網路技術引進台灣。

國科會主委吳誠文則指出，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐科學研究與產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規劃，至2029年，國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心與預計2029年啟用的臺南沙崙智慧創新算力中心，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。此外，今日正式啟動的「臺灣算力聯盟」，顯示臺灣算力持續擴充，由政府與業界攜手建立完整的算力產業生態系，透過公私協力，打造一座真正能生產AI、部署AI、加速AI的在地工廠，為臺灣科技自主與產業創新注入強大動能。

國研院國網中心主任張朝亮表示，國網雲端算力中心具備15MW電量，未來預計於2029年啟用具備120MW電量規模的沙崙智慧創新算力中心，這兩座國家級設施不僅將支援生成式AI訓練、氣候模擬、生命科學、半導體研發等高階科研應用，更具備充足的電力與空間資源，可開放國內外業者進駐自建算力系統，落實公私協力，共同推動南部從製造基地邁向智慧科技重鎮。未來也將持續結合高速骨幹光纖網路，打造兼具自主韌性與國際競爭力的國家級算力基地。

國科會近年來積極推動主權AI，包括建置國家算力、訓練自主AI模型、鼓勵國人使用自己的語料庫，以及在地保存資料。由國研院國網中心建造「國網雲端算力中心」和串聯民間業者共組的「臺灣算力聯盟」，是AI新十大建設－打造主權AI關鍵的一步；加上國研院國網中心開發的生成式AI 服務平台「TAIWAN AI RAP」，可協助百工百業發展AI的各種應用。這些可讓 AI 新世代建設一步步向前推進，實現全民智慧生活圈的目標。

國網雲端算力中心的啟用，不僅為南臺灣科技走廊奠定國家級核心地位，更具體實現政府「打造人工智慧島」的願景。該中心依據「前瞻基礎建設計畫」建置，採國際商用電信中心高規格設計，具備15MW電量與高耐震、節能與備援機制，並透過高速光纖串聯南科、各大專院校與海纜登陸站，強化全台資料網路韌性，是確保國家數位韌性、資安防護以及通訊備援的關鍵堡壘；加上高規格耐震、備援供電與冷卻設計，確保遭遇災害或突發事件時服務不中斷，持續支撐國家科研與產業創新。

此外，該中心內部署由「晶創臺灣方案」支持、國內廠商合力建置、最新型的「晶創26（Nano4）」超級電腦，展現臺灣在系統整合與超級運算領域的世界級實力。賴清德總統於致詞中表示，「算力就是國力」面對AI時代的全球競爭，臺灣不能只是硬體製造的供應者，更要成為具備自主、可信與韌性的AI科技國家。政府提出「AI新十大建設」，聚焦智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，目標在2040年讓臺灣成為全球AI創新樞紐。此次啟用的國網雲端算力中心，是整體藍圖中最重要的關鍵環節，也代表臺灣從「矽島」邁向「人工智慧島」的堅定步伐。

在國科會發起下，「臺灣算力聯盟」也在今日正式成立。由國研院國網中心籌組，成功匯集交通部中央氣象署、超微、友崴超級運算Ubilink.AI、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團亞灣超算等跨部會與產業夥伴，形成政府部門與民間企業共構臺灣算力生態的戰略聯盟。聯盟未來將聚焦四大核心方向：算力協調與媒合、機房與基礎資源合作、人才培育以及開源軟體推廣，攜手推動主權AI關鍵應用落地，強化我國算力供應鏈韌性，促進算力供應鏈與生態系加速成長，共同推動臺灣邁向新一代算力發展階段。