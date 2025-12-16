戴爾科技CTO：2026 年將迎來主權 AI 興起、治理成形

戴爾科技集團舉辦2026技術預測媒體說明會，由戴爾科技集團全球技術長暨首席AI長John Roese與戴爾科技集團亞太、日本及大中華區總裁Peter Marrs解析將重塑產業的關鍵技術趨勢，並分享戴爾科技在區域內加速AI導入與推動創新的策略布局。

John Roese指出，AI的加速發展將深刻重塑企業與產業的運作方式，並以過去前所未見的速度與規模，推動全新的營運模式、技術架構與創新動能。

一項關鍵趨勢是業界正將重心轉向擴展AI，以創造具體可見的業務成果。

Peter Marrs表示，當前各界的討論已聚焦在實際導入，而AI正帶來真正具變革性的契機。我們持續與區域內客戶合作，協助其打造可大規模部署的AI能力。

他進一步指出，愈加普及的Agentic AI部署正是這項轉型的具體例證。企業通過與戴爾科技合作，透過具情境感知、隱私優先與多模態能力的企業級AI解決方案，加速導入Agentic AI。AI已變得更易於為各類企業採用，而我們也正與客戶攜手，為AI的規模化部署奠定堅實基礎。

John Roese認為產業正邁入自主代理的新時代，Agentic AI正從協助型工具進化為能管理複雜且長時間流程的核心角色。他表示：「我們預期，隨著各界逐步踏入Agentic AI時代，到了2026年，人們將驚訝於AI代理所帶來的價值遠超出原先想像。它的存在本身便能提升人類效率，並讓非AI的工作流程運作得更好。

隨著產業持續擴大企業級AI的建置與部署，John Roese也強調企業必須重新思考如何打造並強化具備韌性的AI Factory。他表示，戴爾科技在這個領域中具備領導地位，能將AI Factory與網路韌性、資安復原、資料防護與隔離儲存等能力整合，協助企業確保營運不中斷。

隨著AI發展以光速推進，產業也面臨一定程度的波動性。John Roese預測，對完善的治理框架與私有且可控的AI環境的需求將愈加不可忽視，他呼籲產業強化內外部的AI防護機制，讓企業能在安全且永續的前提下推動創新。

去年我們預測『Agentic（代理）』將成為2025年的關鍵字；今年，『Governance（治理）』將扮演更為重要的角色。他強調，無論對企業、區域或國家而言，若在推動AI策略時缺乏必要的紀律與治理，其技術與應用場景都難以真正取得成功。

John Roese 進一步強調，在加速前進的過程中，最大的挑戰就是建立一套治理架構，一組讓人們清楚如何遵循的規範，以及能夠協助判定優先事項的機制。

在國家層面，隨著AI對國家利益的重要性不斷提升，主權AI生態系的快速崛起預期將持續加速。Peter Marrs指出，這項趨勢正展現強勁動能；與區域內許多國家相同，企業也正積極建構自身框架以推動在地創新，並已具備相當扎實的基礎。

Peter Marrs補充說明，主權AI正在形塑全新的AI經濟與生態系，並在這個快速成長的AI時代推動經濟轉型。戴爾科技已與客戶合作，打造安全的在地化基礎架構，作為可信賴AI創新的重要根基。

Peter Marrs強調協作生態系在培養專業人才庫及提升區域AI競爭力的重要性。他表示，透過匯聚專家與產業夥伴，我們在人才培育與整體專業能力的提升上已取得顯著成果。我們正共同推動亞洲在AI領域邁向核心領導位置，並持續找出驅動區域成長的關鍵步驟。戴爾科技對於能參與並助力這場轉型深感振奮。