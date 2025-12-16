F5 擴大與 NetApp 合作　強化 AI 應用效能與PQC保護資料安全

F5宣布擴大與NetApp合作，攜手推動高效能AI資料傳輸，並協助企業迎接後量子密碼學（PQC）時代。此次合作建立在F5與NetApp長期的夥伴關係，旨在因應企業在AI工作負載與S3儲存環境中對安全性、韌性與可擴充性的日益成長需求。

F5的Application Delivery and Security Platform（ADSP），結合以NetApp技術打造的智慧型AI資料基礎架構，可提供高效能資料傳輸，協助企業在擴大AI資料交付的同時，有效防禦包含量子運算發展所帶來的各種新興資安威脅。

近日由NetApp與財團法人資訊工業策進會簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動數位發展部數位產業署所聚焦的後量子密碼學（PQC）資安議題，F5台灣正式成為（PQC MOU）成員之一，將與政府共同攜手合作，推動台灣後量子密碼學資安技術升級。F5台灣區總經理林志方指出，此次與NetApp及資策會共同簽署合作備忘錄，不僅將加速台灣PQC技術的推動，更能協助企業構築面向未來的安全韌性，從容應對量子時代的全新威脅。這次的簽署不僅強化台灣整體資安態勢，也讓客戶在面對量子運算帶來的新興威脅時，能夠穩健且高效地保障核心資料安全。

在AI工作負載方面，兩家公司相輔相成的解決方案，可透過先進的負載平衡、流量優先級管理與即時分析，最佳化海量資料集的傳輸效能。此聯合能力可在NetApp企業級S3儲存架構上，提供高吞吐量、高韌性與安全的AI/ML工作流程交付。此外，這項聯合方案也能防護企業在S3資料流中的敏感資訊，避免遭遇「先收集、後解密」（harvest now, decrypt later）攻擊手法，並在最小化中斷的情況下，確保長期的資料安全與永續營運。

F5行銷長John Maddison表示，企業正面臨前所未有的應用效能需求與嚴峻的資安挑戰。我們與NetApp的合作目標在簡化高效能AI資料交付場景，同時協助客戶逐步導入後量子防護能力。透過支援TLS 1.3、現代加密套件與全球流量管理的先進方案，我們讓企業能在擴展基礎架構的同時，強化資料安全防護。

此外，客戶可透過F5與NetApp相輔的PQC解決方案，以先進的安全技術保護敏感的S3資料流，應對量子運算快速發展所帶來的風險。量子運算預期將以超越傳統電腦的計算能力顛覆各行各業，但也可能在不久的將來破解目前的主流加密標準。這使得企業面臨越來越迫切的資安課題，尤其隨著「先收集、後解密」攻擊模式的興起，攻擊者會先竊取已加密資料，等待未來量子運算成熟後再行解密。為主動降低這些風險，F5 BIG-IP支援混合式金鑰協商（hybrid key agreement）以及NIST認可的後量子耐受性加密演算法，用於量子安全的加密通訊，並同時為 NetApp StorageGRID叢集提供PQC支援。

這些解決方案可讓企業在不中斷營運的情況下，逐步邁向量子安全的加密實務。建議的部署方式包含：全面採用TLS 1.3，為PQC打下堅實基礎，加速TLS連線協商流程、更低延遲與更高頻寬效率。採用F5 ADSP支援的混合式密碼技術，可跨系統互通，協助企業在不需大幅調整架構的前提下，逐步現代化其加密機制。企業應優先將量子耐受性演算法運用在高風險資產上，例如病患健康紀錄與金融交易資料，而對於較低敏感性的資料，則能降低資源負擔。透過此策略，企業更妥善迎接量子時代，兼顧安全加密、防護效能與營運效率。

NetApp全球策略聯盟副總裁Spencer Sells表示，這項合作展現了我們致力於為現代企業提供最佳解決方案的承諾。透過整合NetApp StorageGRID的最新創新，以及F5先進流量管理與量子安全加密技術，客戶將能充分釋放AI工作流程的潛力，並確保關鍵資料的安全。