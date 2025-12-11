QNAP 交換器支援 Airgap+ 隔離備份

QNAP 威聯通科技 交換器 勒索 路由器 Airgap

威聯通科技（QNAP Systems, Inc）今日宣布，其Airgap+隔離備份功能，現已擴增支援特定QNAP交換器。此項強化，讓無法新增路由器或偏好在交換器層進行連線控管的企業組織，也能在多元的網路環境與備份架構中部署Airgap+。

威聯通產品經理王靖傑表示，增加Airgap+對交換器的相容性，是我們為不同企業網路架構提供更靈活的方式來部署隔離備份的重要步驟。我們將持續擴大支援範圍，確保更多客戶能建立安全可靠的資料保護基礎。 簡易部署：透過NAS的HBS備份應用功能，可直接啟用Airgap+。使用者可輕鬆選擇用於隔離備份連線的實體連接埠。

支援高頻寬工作負載：QNAP提供高達100GbE連線能力的NAS與交換器選項，非常適合媒體製作、特效後製及大規模資料備份環境。

快速的資料還原：更高的吞吐量可縮短資料還原時間，降低關鍵復原操作的停機時間。

簡化維護方式：Airgap+利用支援的QNAP網路裝置即可部署，無需額外的隔離備份專用設備，降低整體系統複雜性。

遠端電源控制：NAS可遠端開關機，提升操作效率與便利性。

