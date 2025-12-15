行競科技高壓直流 BBU　進軍 AI 資料中心電力市場

全面布局AI資料中心！行競科技（XING Mobility）正式發表BBx800，導入浸沒式冷卻技術的800V高壓直流備援電池模組（Battery Backup Unit，下稱 BBU）與電源機架（Power Rack），這項全新產品組合不僅回應AI資料中心高功率、高效率與高安全性的電力需求，更標誌行競科技從電動中重型載具和關鍵儲能系統領域，到正式布局AI資料中心電力版圖的全新里程碑。

行競科技亦與全球電源解決方案領導廠商康舒科技展開策略性合作，共同探索高壓直流（HVDC）電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

國際能源署（IEA）最新研究指出，從2024年到2030年，全球資料中心用電年成長率約15%，用電量將在2030年前成長一倍、達約945太瓦時（TWh），已成為推升全球用電成長的主力。對營運大型機房與雲端基礎設施的企業而言，備援電力正從單純的「成本項目」，轉變為必須審慎管理的「營運風險」與「資本配置」核心議題。

行競科技以專利IMMERSIO浸沒式冷卻技術多年深耕高壓電能系統，從電動超跑、商用與重型車輛到儲能系統，一路累積堅實基礎並備受業界肯定。看準AI資料中心用電快速成長與備援電力升級的趨勢，行競在今（2025）年四月正式推出首款浸沒式冷卻備援電池系統BBx48，浸沒式冷卻48V直流備援電池模組，開啟跨足AI資料中心電力市場的第一步。在此成功基礎上，行競科技進一步鎖定更高電壓與更高功率密度需求，讓行競科技在備援電力產品組合上完成從48V到800V的縱深擴展，也宣示公司正式將版圖延伸至AI資料中心電力市場。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞（Royce YC Hong）表示，行競科技長期深耕電動車輛、重工機具與儲能系統領域，成功滿足高電壓、高功率與極致安全等嚴苛要求。我們深知AI資料中心也正面臨相同挑戰，必須在高密度運算環境中同時兼顧效率與安全。對我們而言，這是熟悉的賽道，只是場域從地面延伸到了雲端。行競結合獨有的高電壓浸沒式冷卻技術與台灣完整的供應鏈優勢，並與康舒等電源領導夥伴合作，期望在能源與科技交會之處，持續為這座島嶼創造新的創新動能。

行競科技BBx800浸沒式冷卻800V高壓直流備援電池模組與電源機架採用IMMERSIO全浸沒式冷卻技術，將每顆電芯直接浸泡於絕緣冷卻液中，長期維持約25–27°C的受控溫度，顯著降低熱失控風險，在高壓、高功率密度與高負載運轉情境下，仍能提供穩定且安全的備援電力。單一BBx800模組（2 OU）支援±400V或800V彈性配置，20 OU機架配置可達1 MW（3分鐘）至1.2MW（90秒）峰值輸出，全面滿足AI資料中心在尖峰運算與瞬時負載變化下的備援需求。

在800V／HVDC高壓電池系統中，真正的關鍵不只是通過安全測試，而是電池在過充、釘刺與加熱等極端情境下，是否仍能維持結構完整與熱穩定；也正因為要同時兼顧這樣高標準的安全性與電池效能，許多廠商難以穩健切入高壓與高功率電池市場。行競科技長期投入車規、重工與農機、儲能系統等級的電池系統，面對更嚴苛的安規門檻累積了豐富的高壓電池實戰經驗，並熟悉各類測試與驗證流程，得以在既有技術基礎上穩健將產品線延伸至800V高壓領域。BBx800以全年無休24/7 運轉為設計前提，提供10年性能保固，並結合模組化熱插拔與N+1冗餘配置，讓資料中心在維護或擴充期間不需中斷供電；一體化機架與冷卻設計則可順暢整合標準機架，減少額外冷卻基礎設施建置與導入時間，同時通過UL9540A測試，滿足國際級安全與合規要求，讓資料中心經營者安心布局長期資源分配。

同時，為加速切入AI資料中心市場，行競科技同步宣布與康舒科技展開策略合作。雙方將在AI資料中心電力架構以及能源效率領域進行技術交流與應用開發，共同探索高壓直流電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

康舒科技董事長暨總經理許介立表示，在AI運算需求帶動大功率與高效率電力需求的時代下，康舒的策略方向始終致力於支撐產業整合應用與永續發展的電源解決方案。透過與行競等生態夥伴的合作，我們將以開放、共創的精神，打造更高效率與綠能並重的資料中心電力架構，實現科技與永續並進的願景。

展望未來，行競科技將在既有車用與儲能等領域累積的實戰經驗基礎上，以台灣作為技術與製造基地，持續深化與電源廠、機櫃及系統整合商的合作，將服務版圖擴大至國際雲端服務業者與超大規模資料中心，成為AI資料中心電力與儲能解決方案的重要供應夥伴。