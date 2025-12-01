AI碳帳轉型助獲利合規

淨零碳排已從「口號」轉向「業務價值化」，反映企業應對全球碳稅、碳費的法規壓力，從理想邁向務實，並開始將綠色帳本（Green ledger）與財務帳本合一，驅動碳會計具備可追溯、可問責和可稽核的特性，藉此提升營運效率、合規韌性等永續經營實力。

企業追求永續減碳、落實ESG，為何攸關營運成本、獲利能力與市場競爭力？一來是國際針對ESG及碳排揭露的法規與標準逐年增加，連帶目前已有80個地區∕國家實施碳定價，其中包含37個排放交易制度（ETS）與43個碳費∕稅機制。台灣則是在2024年公告碳費三子法，預計2026年企業需依據2025全年排放量與適用費率繳納碳費；並且應對國際碳關稅進程，環境部明確指出2026年將是「台版CBAM元年」。

邁入碳金時代，企業必須將碳排視為成本，甚至從現在起將碳排負債提列入帳，等於不能再將「財務」與「碳費」分開，而是將兩個帳本整合共同管理，避免因減碳成效不彰直接侵蝕企業的營收獲利。針對資源相對有限的中小企業，要培養專業永續人才、隨時掌握國際法規變動相對困難，因此在ESG領域，市面上開始有輕量化、模組化的AI x ESG應用方案，企業毋需自建龐大的技術團隊，而是透過雲端工具落實永續。

AI助力企業永續轉型展現三個效益：首先是利用AI整合ESG、財務與營運數據，藉由流程自動化確保數據的正確性與可稽核，提高永續報告書產出效率及合規。其次是強化決策效能，透過AI模擬分析，生成具策略價值的永續洞察，超前模擬碳成本或CBAM施行後的財務衝擊。最後是優化營運與供應鏈管理，協助企業實現端到端的永續與風險控管。

若要充分利用AI驅動永續轉型，企業必須先掌握三個關鍵條件。第一是以數據為本，建立透明、高品質的數據基礎，藉由ERP串聯財務、採購、製造及供應鏈各環節數據，方能掌握產品碳足跡、價值鏈碳排放的真實數據。第二是加速上雲，打造彈性與規模化的數位基礎，讓碳會計功能是基於雲端架構，且能持續更新與規模化擴展。第三是導入預訓練的代理式AI助理，針對碳稅、碳費或關稅上升對銷貨成本、毛利率影響的實際場景，透過AI輔助提供更快速決策。

未來每家企業都應該將碳帳管理能力，深度融入到核心業務之中。從數據整合、雲端架構到代理式AI方案，善用創新科技賦能台灣企業，將碳費壓力轉為業務價值，驅動永續創新，更是維持市場領先競爭力的絕佳路徑。

＜本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理＞