科技海嘯來襲！Check Point Software 2026 資安預測

Check Point Software發佈2026年網路安全趨勢預測，指出明年技術融合與自主系統的崛起將重新定義全球韌性，AI將是連接雲端、網路與實體系統的核心樞紐；量子研究正在挑戰數位信任基礎，而Web 4.0正將互聯網轉化為沉浸式、持續運行的現實層；企業更需重視整合運用，將預防、可視性與敏捷融入營運。以下預測匯集Check Point研究人員、戰略專家及各區域領導者的洞察，分析來年可能影響網路安全的關鍵。

隨企業內部持續廣泛導入AI，企業將面臨首次重大校正，過去無人監管的系統、暴露的API、影子AI與合規風險紛至沓來，AI將從實驗走向問責，企業需量化成果、建立AI保證框架，審計公平、穩健與安全性並納入企業治理。此外，代理式AI（Agentic AI）正從內容生成助手進化為能自主決策的智慧代理，企業需建立AI治理委員會、政策防護機制及不可更改的審計追蹤，確保自主決策在可控範圍內。

於資安層面，AI正廣泛影響企業外部攻防對抗。生成式AI模糊真偽界線，商業電子郵件攻擊正演變為結合深度偽造（Deepfake）、自適應語言與情感操控的信任式詐欺，迫使企業將身分安全從憑證驗證延伸至行為驗證、設備一致性、地理位置與互動模式，在每次互動中皆須持續驗證身分、情境與意圖；同時，提示詞注入（Prompt Injection）攻擊手法日益盛行，使AI成為劫持工作流程、重新導向操作或執行未授權任務的工具，企業更需保護AI資訊管道，落實嚴格過濾、驗證與安全防護機制。

當由AI驅動的攻擊變得更快、更廣且更精準，將迫使企業投入開發持續學習、即時情境分析與自主操作支援等對應防禦能力，安全團隊也需調整行動優先級、理解風險與回應協調，並提升防禦技能、簡化流程、縮短平均修復時間（MTTR），確保預防與偵測跟上威脅。

新興技術正同時推動使用者體驗升級與資安模式轉變。至2026年，Web 4.0將透過作業系統層級整合空間運算、數位分身與AI，搭配 XR、AR與VR應用，使工程師能以即時虛擬模型模擬維護、測試修補程式或將風險可視化。然而，沉浸式應用普及也將衍生互通性與資料保護挑戰，企業因此亟需建立一致且可擴展的安全架構。

此外，量子技術風險日益顯現，攻擊者正以「先收穫、後解密（HNDL）」策略，先竊取資料，待量子解密能力成熟後再行回溯破解，推動企業加速從易受攻擊的RSA與橢圓曲線密碼學（ECC）演算法，轉向後量子密碼學（PQC）標準，並從規劃因應之道走向實際落地執行，包括建立加密材料清單（CBOM）編錄其環境中所有演算法、憑證與金鑰、試用美國國家標準暨技術研究院（NIST）認可的 PQC 演算法，同時要求供應商提供明確移轉時程，以因應迫在眉睫的威脅。

威脅型態持續演變，勒索攻擊已升級為「資料施壓行動（Data-Pressure Operations）」，透過策略性選擇外洩時機，放大受害企業的法律責任、聲譽損害與監管成本，其損害往往高於贖金，迫使企業在事件回應中結合法務、快速驗證被竊資料及防範曝光措施。同時，供應鏈與SaaS系統的高度互聯也增加潛在風險，企業應將風險可視範圍擴展至第四方供應商，並採取持續監控與自動化評分。

此外，國家資助攻擊者正鎖定邊緣設備作為「無聲立足點」，利用多渠道、AI驅動的社交工程模仿受害者行為，利用生成式AI模型打造具說服力的溝通內容、自適應互動模式，以及逼真的數位人格，使依賴靜態訊號、一次性驗證的身分確認及KYC機制失效，企業須採行基於行為訊號、情境評分與即時異常偵測的「持續身份驗證」，才能建立真正的防護韌性。

在此背景下，全球監管趨勢正驅動企業治理結構性轉型，歐盟NIS2指令、人工智慧法與美國SEC資安事件揭露規範等皆強調網路安全需可即時衡量與驗證，透過自動化合規監控、機器可讀策略、即時鑑證（Attestation）和AI風險分析，董事會與高層亦將承擔監督責任，顯現網路韌性已成市場准入的核心條件。

針對2026年網路安全趨勢預測，Check Point提出四項核心原則。

預防優先（Prevention-First）：在攻擊發生前預測並阻止攻擊 AI-First安全（AI-First Security）：負責任地使用AI，領先於自主威脅 保護連接織網（Securing the Connectivity Fabric）：將每個設備、資料流和雲端服務作為統一生態系統加以防護 開放平台（Open Platform）：統一企業範圍內的可見性、分析與控制

採用這些原則的企業將從「應對威脅」轉變為「管理威脅」，此外，企業亦可從建立AI管理委員會、在關鍵業務領域開展數位分身試點、啟動與NIST標準一致的PQC清單項目、投資可預測和預防威脅的AI安全、採用自動風險評分的持續供應商保證，以及培訓團隊等方面著手，透過將預防、透明度和敏捷性融入企業營運，駕馭技術浪潮，塑造數位復原力。