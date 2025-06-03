數發部：因應Google Chrome信任政策調整，政府超前部署網站雙憑證機制

為因應Google宣布自2025年8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信所簽發之傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證，數位發展部（數發部）表示，政府之前已掌握相關情資，並超前部署全面應變措施。數發部自2025年3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用臺灣本土憑證機構所簽發之憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，保障民眾瀏覽體驗不中斷，維持公共數位服務的穩定性與可信度。

數發部說明，根據Google公告內容，本次信任政策變動是針對2025年8月1日之後簽發的新憑證，因此之前由政府TLS憑證中心（GTLSCA）所簽發的網站憑證，在1年效期內仍可正常使用，並未受到此次變動的直接影響。換言之，民眾目前透過Chrome瀏覽各政府網站時，依然能獲得完整的安全連線保護，無須擔憂網站遭瀏覽器警示或顯示異常。

數發部表示，為強化整體網站服務的持續性與國際信任相容性，今年3月起已陸續導入符合公開信任根憑證標準的本土憑證機構，確保即使原有憑證於特定瀏覽器環境中遭到撤除信任，亦能無縫切換至受信任之替代憑證。同時，數發部已提供技術支援與作業指引，協助各政府機關完成系統設定與相容性檢測，避免因技術落差導致服務中斷或民眾誤解，進一步鞏固整體政府數位治理的信任基礎。

數發部強調，面對全球瀏覽器信任政策的快速變動，政府秉持謹慎務實態度，已於變動生效前即主動因應並規劃周延配套，展現對數位公共服務不中斷的堅定承諾。數發部將持續精進憑證政策與技術實作，強化政府網站在資訊安全、跨平臺支援與國際接軌等面向的能力，確保民眾無論身處何種數位環境，都能安心使用政府數位服務，享有穩定、便捷且值得信賴的數位體驗。