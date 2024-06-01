JJNET 正式成為 TRAPA Security 台灣區代理商

鉅晶國際（JJNET）宣布正式成為藍隊演練菱鏡（TRAPA Security）台灣區代理商，正式代理銷售TRAPA Cyber Range及藍隊演練方案。

菱鏡（TRAPA Security）過往在漏洞研究上有許多重大知名研究，包含三星手機保護措施破解、網通大廠VPN漏洞等發表。同時，團隊亦具備資安攻防相關競賽舉辦的經驗，包含台灣駭客協會HITCON CTF駭客攻防搶旗賽、HITCON Cyber Range藍隊防禦競賽，在在說明了菱鏡在技術學習與經驗傳承上經驗豐富。

近年，因資安人才培育需求大增，菱鏡進一步提出紅藍攻防演練平台TRAPA Cyber Range，透過模擬實際企業場域的環境，將APT攻擊族群手法透過線上平台方式提供企業演練。為求模擬真實性，菱鏡透過自動化產生隨機雜訊，再搭配虛擬戰情室概念，讓使用者能以最貼近日常工作的環境下進行演練。幫助資安人員透過模擬演練、實際案例分析等方式進行實踐，培養處理資安事件的能力。

鉅晶國際總經理鄭碧芬表示，鉅晶國際憑藉著多年資安產品的代理經驗，隨著日新月異的駭客攻擊手法，必須具備與時俱進的資安思維，期望能完善企業管理制度、強化技術框架，提供企業反應防堵、事故應變與降低傷害的能力；此次與TRAPA的合作代理，能協助企業提高資安防禦能力，降低遭受網路攻擊的風險，打造更加安全的數位環境。

菱鏡創辦人趙正宇則表示，TRAPA Cyber Range實戰演練平台是一個致力於提升企業與政府資訊安全能力的關鍵工具，相信搭配上鉅晶國際的銷售通路與支援能量，將能夠為更多組織提供高效、專業的資訊攻防實戰演練，進而提高整體安全防護水平。