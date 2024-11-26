F5 與 NVIDIA BlueField-3 DPU 合作　強化 AI 應用交付能力

F5推出專為Kubernetes打造的BIG-IP Next，一款創新的AI應用交付與安全解決方案，為服務供應商與大型企業提供集中控制點，以加速、安全且簡化在大型AI基礎架構的資料流量管理。

此解決方案利用高效能的NVIDIA BlueField-3 DPU，提高資料中心流量的效率，這對於大規模 AI部署極為重要。透過整合網路、流量管理和安全的平台，客戶將能夠最大化資料中心資源利用率，同時達到最佳化的AI應用效能。這不僅提高了基礎設施效率，還加速AI推理運算，提供更優質的AI驅動客戶體驗。

F5 BIG-IP Next for Kubernetes是專為Kubernetes環境建置的解決方案，已在大規模電信雲端和5G基礎架構中得到驗證。透過適用於Kubernetes的BIG-IP Next，為領先的AI應用情境，如推理、檢索增強生成（RAG）以及無縫資料管理和儲存等提供量身定制的技術支援。與NVIDIA BlueField-3 DPU的整合不僅大幅減少硬體佔用空間，實現精細的多租戶管理並優化能源消耗，同時提供高效能的網路、安全和流量管理。

F5和NVIDIA技術的結合，使行動和固網電信服務供應商能夠輕鬆過渡到雲端原生（Kubernetes）基礎架構環境，滿足供應商轉向雲端原生網路功能（CNF）模式的增長需求。適用於Kubernetes的F5 BIG-IP Next將資料密集型任務卸載到BlueField-3 DPU，釋放CPU資源以提升核心業務應用的收益。此解決方案在虛擬化RAN（vRAN）或MSO的DAA的網路邊緣以及5G的核心網路中特別具效益，激發6G的未來潛力。

F5 BIG-IP Next for Kubernetes專為高需求服務供應商和大型基礎設施設計：