Progress 收購 ShareFile 協作平台　將增加到企業軟體產品中

Progress宣佈已簽署一項最終協議，收購Cloud Software Group, Inc.旗下的業務單位ShareFile。ShareFile提供SaaS原生、AI驅動、以文件為中心的協作，主要針對商業和專業服務、金融服務、醫療保健和建築等行業領域。

Progress首席執行長Yogesh Gupta表示，當前的企業需要提高服務客戶的效率，同時要簡化營運以提高效率、安全性和合規性。ShareFile與Progress的數位體驗產品組合在戰略上高度契合，協助企業能夠在客戶與內部團隊間提供更有效的協作，同時更輕鬆安全的進行文件共享。ShareFile的客戶將受益於Progress強大的客戶導向、廣泛的產品組合和專業知識，以及卓越的客戶成功經驗。

Progress產品可協助企業開發、部署和管理負責任的AI所驅動的應用程式和體驗。交易完成後，ShareFile將強化這些能力，提供SaaS原生、AI驅動以文件為中心的協作與工作流程、用戶端入口網站、同步與分享安全的文件，以及電子簽名等功能。

對ShareFile的擬議收購是Progress貫徹執行全面成長策略的又一例證。Progress在保持財務紀律的同時，繼續尋求收購與其現有軟體組合互補的強大企業，這些企業擁有穩固的客戶基礎、高保留率和穩定的經常性收入，並與公司的文化相契合。預計ShareFile將為Progress增加年營收超過2.4億美元，以及超過86,000名客戶。