結合科技新聞雙語閱讀與影音視聽學習　掌握AI、資安、物聯網未來趨勢

隨著生成式AI、資安防護與物聯網應用迅速改變全球產業版圖，城邦文化B2B事業群旗下三個專業科技媒體——新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌、網管人雜誌——聯合推出兩大重磅資源：《專業英文╳科技知識 雙語有聲科技產業新聞》電子書系列，以及《AI英文科技通》線上影音課程系列，助力學習者以最實用的方式掌握未來科技核心趨勢，全面提升科技素養與國際競爭力！

科技新聞雙語閱讀 沉浸式強化理解力與閱讀力

《專業英文╳科技知識 雙語有聲科技產業新聞》電子書系列，集結三大媒體網站平台的精選深度報導，主題涵蓋人工智慧（AI）、資訊安全（Cybersecurity）、物聯網（IoT）三大科技主軸，推出共50冊的中英對照雙語電子書，已於Readmoo與HyRead平台陸續上架並開放試閱。

本系列每冊聚焦一主題，搭配AI技術生成的標準英文語音朗讀，打造眼耳同步、沉浸式的學習體驗。從生成式AI應用、雲端資安防護，到智慧家庭標準與工控資安，讀者不僅能系統性掌握全球科技脈動，更能有效提升科技英文的聽讀理解與跨國溝通力。

AI虛擬主播＋字幕同步聽讀 精煉影音快速吸收產業新知

此外，同步推出的《AI英文科技通》線上影音課程系列，則以50講精煉課程，緊扣生成式AI、邊緣AI、零信任資安、5G/6G演進、AIoT整合等國際焦點議題。每講課程短小濃縮，搭配AI虛擬主播標準朗讀與字幕同步設計，讓學習者能輕鬆強化聽力、閱讀力與產業敏銳度。

無論是科技從業者、AI開發者、數位轉型推動者，或自學者、學生族群，《AI英文科技通》都提供一條高效便捷的學習途徑，協助在瞬息萬變的科技世界中，搶先掌握知識，厚植英文與專業實力。

立即體驗：掌握科技未來，從今天開始！

在AI重塑未來、資安成為企業存亡關鍵、物聯網加速萬物互連的今天，結合內容專業、語言訓練與AI技術應用的電子書與影音課程，將成為科技專業人士與新世代學習者不可或缺的成長夥伴。

《專業英文╳科技知識 雙語有聲科技產業新聞》電子書系列：

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《AI英文科技通》線上影音課程系列：

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邀請您現在就啟動未來力，從AI與雙語科技素養開始！