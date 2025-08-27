Workday 調查：台灣員工更願意與 AI 代理協作

Workday發布最新《AI代理時代：人工智慧職場協同趨勢》全球調查的台灣結果。調查顯示，88%台灣員工樂於與AI代理協作，高於全球平均水平（75%），但毫無疑問，僅16%受訪者能接受AI代理擔任管理者角色。這反映企業面對的關鍵挑戰：如何保留人性化的同時，擁抱AI的力量。

本次台灣調查結果於Workday Horizon Taipei 2025大會中揭曉，調查進一步顯示，樂觀情緒正推動AI代理快速普及，目前88%台灣企業正擴大AI代理應用，然而員工對如何與AI合作仍劃分明確界線。

Workday人工智慧副總裁Kathy Pham表示，正邁入一個AI與人類協作的工作新時代，AI是絕佳的合作夥伴，讓人們能更專注發揮判斷力、領導力與同理心。要建立信任，就必須有意識地思考AI的使用方式，並始終將『人』置於每個決策的核心。

AI是協作夥伴，而非指揮官：78%台灣員工願意與AI代理共事，86%樂於接受AI提供的技能推薦，兩者均高於全球平均水平（75%）。然而，僅16%受訪者願意接受AI代理擔任管理者角色，23%能接受AI代理在未經使用者知情下在背景中自動執行。企業應建立明確的AI使用界限，以建立員工信任、促進AI廣泛應用。

與AI代理互動有助建立信任：近四分之一的台灣受訪者認為AI代理被過度炒作，但調查顯示，隨著使用程度提升，受訪者對AI代理的信任度也顯著上升。全球36%處於「探索階段」的受訪者相信其企業能負責任地使用AI代理；相較之下，對於更深度使用AI代理的企業而言，信任度大幅提升至95%，反映實際使用經驗是建立信心的關鍵。

企業高度看好回報時效：近半數（48%）台灣企業預期AI代理可在7至12個月內實現投資回報，97%預期兩年內會達成回報，顯示企業對AI快速實現商業價值的高度信心。

AI生產力的雙面刃：90%台灣員工認為AI將提升工作效率，但也有不少人擔心，AI代理將導致工作壓力加劇（58%）、批判性思考下降（50%）、人際互動減少（50%）。這反映企業在導入AI時，必須審慎規劃，優先考量員工福祉與體驗。

AI代理與人類各司其職：多數受訪者視AI代理為工作上的重要隊友，但仍不認為其可取代完整的「員工」角色。與全球趨勢一致，受訪者對AI的信任度取決於任務性質——其中以IT支援與技能發展的信任度最高，對合規等敏感領域則顯著偏低，反映人類監督與問責機制的必要性。此外，過半受訪者表示在財務與人才招募等範疇中，對AI與人類的信任程度相當，顯示AI代理在相關領域具備進一步擴展的應用潛力。

財務領域展現高度潛力：在台灣，企業於會計（48%）與財資管理（44%）兩大核心財務職能的AI代理導入進展最為明顯，相較之下，稅務與風險管理等範疇的應用則相對滯後。這代表企業在財務核心業務上正加速導入AI代理，同時未來有不少擴展空間。

Workday台灣區總經理許耀邦表示，台灣市場不僅積極探索AI代理的潛能，更開始在實務中加以應用。這股成長動能反映市場正從好奇走向實踐，企業領袖積極利用AI提升生產力、彌補人才缺口並強化營運韌性。Workday致力為客戶提供清晰且實用的資安、隱私與倫理治理指引，搭配完善政策與合規架構，協助他們邁向成功。」

在迎向AI代理重塑工作模式的未來之際，企業唯有以透明度為基礎，建立信任、賦能員工，才能真正發揮AI的潛力。這不只是導入新技術，更是打造一個以AI代理輔助人類，共同實現更高效且充實的工作體驗的重要轉型契機。