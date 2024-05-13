中芯數據觀察到 GIS 系統已成特定組織鎖定的攻擊目標

根據中芯數據IPaaS資安團隊的觀察和分析，發現疑似中國駭客組織以多種攻擊手法，對國內多個單位進行攻擊，且多針對於GIS系統與相關單位為主要目標。於2023~2024期間發現多筆針對GIS系統攻擊事件，且時至今日還持續進行中，從其行為可判斷該團體不斷試圖情搜本國地理資訊，如有在使用相關GIS系統的單位，建議盡快針對內部設備進行異常行為確認，或制定應對駭客攻擊的應急計劃，以免遭駭客潛伏於單位內部造成資安威脅。

在去年的案例中，駭客對特定單位實施多次攻擊，其中包括以GIS相關設備作為入侵點。使用遠端桌面（RDP）進行入侵，並利用一系列情搜指令如ipconfig、net user、quser等，注入惡意程式到正常程式中，並植入惡意後門進行潛伏。這些行爲顯示該集團可能試圖長期偷取GIS相關資料。此外，還使用特定手法刪除主機上的Event Log，增加鑑識調查的難度。為了避免防火牆封鎖國外IP的限制，將惡意中繼站IP設於台灣內，以確保連線不受阻礙。

在2023年初，攻擊者透過合作廠商的帳號進行對單位A的攻擊。利用正常維護時間登入，而由於廠商負責系統維運，單位內未察覺異常。攻擊者在探測期間多次測試其他帳密，並企圖使用DLL Side-Loading手法躲避偵測。儘管3月導入IPaaS發現並阻擋了攻擊，但攻擊者仍持續對單位感興趣，於2023年內多次嘗試入侵，而IPaaS也都在第一時間即時通報，避免客戶資料被竊取。

駭客多次嘗試入侵，IPaaS都在第一時間即時通報，避免企業資料被竊取。

在同一年底，單位B也發現-同一組攻擊者的活動。這次攻擊者為了擴大影響範圍，入侵後立即試圖掃描和連線大量設備，並掛載多個遠端磁碟。中芯數據資安團隊推測攻擊者試圖確認這些設備中的檔案，並嘗試刪除大量設備的日誌，以持續藏匿於單位設備中。另一家單位C屬於維護廠商，在其設備中也發現了攻擊者植入的「Cobalt Strike」試圖入侵。兩個單位都被IPaaS快速發現，並成功阻擋了攻擊，成功為企業避免後續橫向風險的發生。

發現不同單位遭攻擊者植入試圖入侵，IPaaS都成功阻擋避免了後續橫向風險的發生。

在2024年，同一組駭客又出現在單位D進行攻擊。攻擊者曾在2023年底通過單位的VPN連線進入設備，並將未知的惡意程式放入其中。為了避免被偵測，這個惡意程式靜默運行了大約4個月，然後開始進行探測行為。為了進一步掩蓋其行蹤，攻擊者將惡意程式注入到正常服務中。這使得攻擊者可以利用設備內的任意程序進行探測。在被阻擋後的2個禮拜，攻擊者再次發動了攻擊。當然IPaaS服務在每次攻擊中都能即時通報，確保了服務單位的GIS相關資料沒有任何洩漏。

根據中芯數據的觀察和分析，針對GIS系統的攻擊事件持續進行，這樣的情況下，針對這些攻擊採取一些安全措施是絕對必要的。以下是中芯數據資安團隊建議：

由於攻擊者使用台灣IP，阻擋國外IP已不再有效，建議對於需要對外或遠端維護的GIS相關設備進行行為偵測分析，以及時發現並應對攻擊行為。

攻擊者有滅證行為，建議部署即時全收EDR以追蹤攻擊行為及來源，提高對攻擊的感知和應對能力。

確認GIS維護廠商的資安防護措施，避免帳密和攻擊來源與維護廠商相關。強化維護廠商的資安能力將有助於有效保護單位免受攻擊。

最緊要的關鍵是建立針對未知惡意後門的檢測機制與因應措施，特別是面對攻擊者使用合法帳號和服務的方式進行攻擊。在建立這樣的機制時，以下問題需要特別注意：

每日大量告警是否有辦法進行全面確認？ 資安人員能否分析告警是否為資安攻擊？ 是否有人員鑽研最新的攻擊手法，針對單位進行調整？ 如何在攻擊發生的第一時間給予佐證資料？

考慮到攻擊者經常更換惡意程式和中繼站，傳統的黑名單、病毒碼和中繼站封鎖等防禦機制可能無法有效處理這些攻擊。在面對這種情況時，需要尋找更具彈性和靈活性的解決方案，包括如何更快地發現新型攻擊，即時發現並應對可能的安全漏洞和攻擊事件等。中芯數據的IPaaS服務可以作為內部資安團隊的延伸，提供更專業和全面的資安監控和應對能力。這種合作將能夠更快速地發現和應對進階威脅，有效保護組織的資訊安全。

中芯數據為客戶提供意圖威脅即時鑑識服務（IPaaS，Intention Prediction as a Service），達到保護企業網路安全的目的。IPaaS不僅通過檢測全球情報和台灣獨有情報資料庫提供優質的資安防護，並透過獨有的Intended Intrusion Hunting（IIH）服務提供更先進進階的防禦能力。相較於傳統的資安設備都僅對單一行為進行偵測告警，IIH機制會對可疑行為的前後行為進行整合判斷，從而立即發現駭客的入侵行為，不論是利用系統或軟體漏洞進入，還是透過內部設備或合法管道進行入侵，都能即時偵測到。一旦發現可疑行為，IPaaS服務將立即通報並提供詳細的惡意程式資訊和完整的處置辦法，確保單位能成功應對各種最新的威脅，同時處理過程中單位內的服務都能正常運行不中斷。中芯數據Cyber Defense Center作為您企業內部資安團隊的延伸，協助企業共同防禦進階威脅。