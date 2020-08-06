Temenos 攜手經濟學人智庫發表三大趨勢

Temenos攜手經濟學人智庫（EIU）合作展開一項關於銀行業未來的全球研究。尤其在2020年受到前所未有的COVID-19影響，特別針對305位來自零售、商業和私人銀行的銀行業務高階主管訪談，希冀找出因應之道。EIU研究報告顯示，未來5年內推動銀行業轉型的雲端技術、人工智慧及數位生態系統等三大趨勢將會影響銀行業的大未來。

絕大多數受訪者（66%）認為新技術在未來五年內對銀行業影響最大。這比2019年的數字增加57%，新冠病毒危機的影響、客戶需求、外部環境變化和外部競爭者都是造成這個結果的重要原因。尤其雲端運算和軟體即服務（SaaS）是市場新進者和傳統銀行需求遽增的一項技術，它的基礎設施成本低，可快速創建和更改產品，並提供彈性、可擴展性和安全性的保障。84%的受訪者認為，雲端技術將為銀行業帶來變革並名列銀行的三大技術投資重點，且超過四分之一的高階主管聚焦關注這項技術的發展。

雲端運算和SaaS讓銀行的營運具有與金融科技公司相同的敏捷性和速度。在短短三周內，美國大西洋聯合銀行就利用雲端的SaaS解決方案為6,500家企業提供了超過14億美元的美國政府薪資保護計畫貸款。EQ銀行（加拿大第一家數位化原生銀行）利用雲端的可擴展性來滿足遽增的數位化需求，最近存款額已達到30億美元。

EIU這次的訪談中，超過一半的受訪者為CEO級別的銀行界高階主管，在所有先進技術中，高達77%受訪者認為，人工智慧（AI）將是最能改變遊戲規則的技術，他們認為AI的用途廣，以個性化來改善客戶體驗，並支持新業務開發的潛力。例如：私人銀行運用先進的投資演算法來加強其投資組合管理。由於數位化轉型是一個端到端的過程，鑒於人們對資料洩露和網路犯罪的普遍關注，受訪者在未來的業務計畫中，將目標鎖定在網路安全和後臺功能上。

銀行業的人工智慧要具體可行，必須最大限度地提高演算法的可解釋性，有助於減少偏見。因此，監控機構越來越多地要求可解釋性。例如，歐盟的通用資料保護規則GDPR加入對AI演算法等新技術演繹的解釋權（Explainable AI）。這也是報告中42%的受訪者認為「新技術的監控」是未來五年對銀行業影響重大的關鍵之一。

在過去的幾十年裡，技術對銀行的業務模式產生了進化效應。首先，服務走出了分行，進入網路。然後，銀行開始行動化－讓客戶幾乎可以在任何地方透過平板電腦和手機等裝置獲得關鍵服務。不過服務內容本身並沒有改變，改變的只是消費者取得服務的形式。

EIU報告顯示，數位轉型正開始改變銀行業的商業模式。超過80%的受訪者認為，銀行業將成為服務平臺的一部分。而45%的受訪者致力於將其商業模式轉變為數位生態系統，並將銀行作為這些平臺的中心。

2020年起是銀行業數位轉型的關鍵十年，COVID-19不但改變消費者的行為，推動他們考慮新的工具和技術，也意外帶起數位銀行業務的增長。Temenos亞太區域董事總經理Martin Frick表示，新冠病毒危機對行為和經濟的影響將是深遠的，這雖然是危機也是一大轉機，銀行只要有正確的戰略，就有機會在長期內獲得成功。追求先進的技術和數位生態系統將是成功的關鍵。有了這些要素，銀行將削減成本，提高效率並在不斷變化的市場中重新定義其對客戶的價值。