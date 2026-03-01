LINE Bank Taiwan 運用 BMC 解決方案　加速大型主機轉型與工作流程編排

從透過BMC AMI簡化大型主機應用開發，到運用BMC Control-M解決方案編排複雜的商業流程與資料管道，Atruvia、NRB、LINE Bank Taiwan等企業正顯著提升營運效率、降低IT成本、強化服務交付能力，同時提高合規與營運韌性。

德國超過670家合作銀行、約9,100萬個帳戶，仰賴Atruvia的IT服務維持營運。隨著銀行業者需符合《數位營運韌性法案》（DORA）日益嚴格的安全與復原規範，Atruvia把握契機推動資料庫復原流程現代化。

在審慎評估多種方案後，Atruvia選擇BMC AMI Recovery for Db2，主因其經過市場驗證的自動復原能力與平行復原模擬功能，讓Atruvia在測試復原情境時不會中斷業務。

Atruvia AG Db2-zOS系統工程師暨產品負責人Rüdiger Schmitt表示，銀行的運作仰賴我們的營運，業務韌性也取決於我們的韌性。透過現代化資料庫復原能力，我們不僅協助銀行符合DORA與BAFIN規範，更進一步提升德國銀行體系的整體韌性。」

隨著企業追求快速且大規模的現代化，NRB採取先優化軟體開發流程，再進行應用程式本身的轉型。身為歐洲指標性IT服務業者，NRB採用BMC AMI DevX解決方案，利用其內建工具，追蹤生產環境變更並執行回復，協助企業以協調、可控的方式加速應用開發，同時強化內部年輕開發者的使用體驗，讓他們能更自主地打造現代大型主機應用。

NRB系統工程師Benoît Ebner表示，我們現在可以追蹤生產環境的每一項異動，並快速執行回復。我們也能取得過去沒有統計資料與關鍵績效指標，這有助於我們找出需要改善的環節。

作為台灣領先的線上金融平台，LINE Bank從零開始建置平台，將數位銀行服務與廣受歡迎的LINE超級應用程式整合。其挑戰在於必須快速建構高效、可靠、可擴展的銀行業務流程，以服務超過200萬名客戶，並同時具備未來能高效整合新服務的能力。。

透過Control-M進行應用程式與資料工作流程管理，LINE Bank得以提供24x7不間斷、順暢的數位銀行體驗。該行運用Control-M自動執行並編排核心銀行服務工作流程，包含日常帳戶結算與關帳作業、每日財務資料分析與報表產製、跨系統數據同步等關鍵服務，涵蓋超過5000項Control-M建置管理的作業排程。因此，LINE Bank成為台灣首家提供全天候美元換匯服務的銀行，並達成以下成效：

人工服務等候時間縮短30%

跨平台整合手動工作量降低30%

新產品發布相關維護時間縮短30%

LINE Bank Taiwan技術長Leo Weng表示，透過Control-M，我們能執行安全、穩定且高效的流程，靈活整合橫跨多項解決方案的工作流程，同時符合金融產業規範。我們運用Control-M自動處理涵蓋大量資料的複雜工作流程，並期待未來進一步簡化雲端與AI解決方案的整合。