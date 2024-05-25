減碳齊步走　打造碳手印企業

相信大家都有感受到，近來永續議題越來越被受關注，已經有明確目標2050年要近零排碳。

我們要面對的挑戰是非常大的，生產穩定與節能減碳的投資該怎麼平衡？ 除了要面對時間上的壓力，技術上的難度與導入應用，當然也有金錢上的壓力。市面上的解決方案是五花八門的，當我們游移多個選項時，我們需考慮到該方案是否真的能解決問題，功能應用程度與範圍，是否有人力支援等。場內可能有多個系統，系統相容性是個大問題，資料交換成本是很高的。

在面對這些挑戰，我們可以回歸問題的本質，以全面性的去思考。我們的目標是在確保生產穩定的前提下，通過提高能源利用效率和減少能源消耗，實現經濟效益、環境保護和可持續發展的初衷。西門子多年來在節能減碳方面一直扮演著重要的角色，節能作為企業的核心價值之一，並提供多種整合性的思考解決方案和產品。

首要步驟是了解機現場設備的現狀，最常見的方法是老舊設備替換，更換高效率的馬達，加裝高轉換效率變頻器達到變頻節能效果。

在這個情況下，透過西門子節能試算軟體 SinaSave：提供客戶在需要投資節能專案前，透過輸入電網條件及不同區域電價，可模擬使用高效馬達和加裝變頻器後的節能效果，幫助客戶試算出模擬收益。

從每個關鍵驅動元件所組成的全方位驅動系統鏈（Drive System Framework）都是重要的。單純更換高效率馬達的使用率，最多可節省6%效能。 馬達系統加裝變頻器，最多可節省30%效能。搭載更多系統最佳化，如預測性維護，虛擬模擬和最佳化，可能最多節省60%能效。

預知保養：利用數據分析和機器學習技術，對生產設備的運行狀態進行預測，及時發現設備故障和問題，提早進行預防性維護，減少停機時間。

虛擬模擬和最佳化：利用虛擬模擬技術對生產流程和設備進行模擬和最佳化，找到最佳運行模式和參數設定，實現能源消耗的最小化和生產效率的最大化。

現今已不是單機設備討論功能，如何垂直水平整合全方位數位系統鏈，這個情況下使用單一通用通訊功能非常重要。西門子所有的驅動器內建ECO節能模式 可根據現場當下所需要的負載做適當的運轉調整達到設備最低能耗狀態，加上本體具備開放式通訊可以即時回傳數據或者透過Drive connector app上傳數據至雲端。將生產過程中的各種數據，如設備運行狀態、能源消耗、生產效率等實時收集、監測和分析，發現能源消耗的瓶頸和潛在的節能機會。

西門子整合所有的產品與系統至TIA Portal，在這個框架下，可以將既有和新設工廠設備及系統無縫整合數據到單一平台。

SINAMICS驅動產品搭配雲端App Drivetrain Analyzer Edge幫助有效數據分析提高設備自動化及智慧化 數據分析更容易：多樣客製化數據圖表，設備效能分析及自定義 能源效率高透明度：計算驅動系統能耗、營運成本和CO2排放量 預知保養：機械異常檢測，減少無預警停機



Siemens EcoTech幫助幫助工業和基礎設施客戶做出明智的決策，推動永續發展目標。西門子具備EcoTech 標籤的產品都有詳細的資料提供業界領先的碳排透明度水平，可以將產品永續性證書與市場標準和前代產品直接比較。

具備EPD（Environmental Product Declaration）的工業產品有SINAMICS S210、V20、S200、G220變頻及伺服驅動系統，IPC工業電腦及SIMATIC S7-PLC讓客戶清楚了解系統建置所需的相關資訊如碳排量，讓社會企業能更深入於永續性發展。

通過技術創新、產品開發和服務提供等多種途徑，西門子數位工業全方位解決方案通過數字化技術和工業互聯網平台的應用，將生產過程中的數據轉化為價值和效益，實現能源利用效率的提高和節能效果的最大化，同時促進工業生產的可持續發展和綠色經濟的實現。