打擊網路犯罪的利器　A10 下一代 WAF

在當今的數位環境中，分層防禦對於防範網路攻擊至關重要。由於越來越多的網路犯罪分子不斷的利用系統中的漏洞來發展他們的攻擊，因此若能夠提供針對各種威脅的全面保護的分層防禦策略對企業來說實在是一個相當重要的要素，進而能夠提供更好的雲端經濟效益和業務成果，幫助企業保護其品牌、及加強客戶信心及體驗。

透過結合應用程式交付控制器（ADC）和下一代Web應用程式防火牆（WAF），可以實現符合零信任安全框架原則的強大安全解決方案。

而將ADC與WAF的結合有以下幾個優點：

：ADC透過平衡流量、減少延遲和TLS卸載來優化Web應用程式的交付。與可過濾和監控流量是否有安全威脅的WAF結合使用時，可以在不犧牲安全性的情況下保持效能。

：WAF保護Web應用程式免受SQL注入、跨站點腳本（XSS）和其他攻擊等常見威脅。與ADC整合時，可以在更靠近應用程式的位置實施安全策略，從而減少漏洞暴露。

：ADC透過在伺服器之間有效分配流量來提供可擴展性。 與WAF搭配使用時，此解決方案可適應不斷變化的流量模式並動態擴展資源以滿足需求，同時防範威脅。

：ADC＋WAF組合可確保對Web應用程式進行全面保護，以單一整合的方案滿足效能最佳化和安全要求。

為了解釋這種分層防禦的工作原理，我們先從ADC開始。ADC可以提供負載平衡和TLS卸載，這可以透過最大限度地減少系統入口點的數量來幫助減少攻擊面。這會最大限度地降低基於數據量的攻擊（例如：DDoS或暴力攻擊）的有效性。另一方面，下一代WAF可以提供深度資料包偵測和進階威脅偵測功能，使其能夠識別和阻止諸如帳戶接管（ATO）、已知CVE、注入、跨站腳本（XSS）等攻擊。

由A10和Fastly合作的下一代WAF功能強大且易於操作。Fastly在管理多種解決方案方面的專業知識使其成為值得信賴的選擇。Fastly在Web應用程式和API保護（WAAP）Gartner Magic Quadrant中處於挑戰者地位，並且連續第五年成為Gartner Peer Insights雲端Web應用程式和API保護（WAAP）客戶選擇。

A10新一代WAF融合了基於上下文的檢測SmartParse等領先功能，從而提供了一種可以有效降低誤報同時提供零學習期的解決方案。近90%的Fastly客戶在全屏蔽模式下使用其下一代WAF，這表明其在防禦安全威脅方面的有效性。透過將Fastly的下一代WAF技術作為單一整合解決方案部署在A10的軟體和硬體設備上，使用者可以顯著增強其Web應用程式防禦。

A10下一代WAF作為應用程式的主要入口點，有助於有效部署大量數位服務（從一個到數百甚至數千個），顯著提升網路安全性和效率，而無需部署單獨的伺服器端點。這種簡化的方法可以加快安全應用程式部署的上市時間。將ADC和下一代WAF結合使用可創建強大的安全解決方案，提供各種威脅的全面保護。透過提供可應對威脅數量和複雜性的分層防禦策略，您的系統可以免受網路攻擊。A10 NGWAF是一個強大的解決方案，能夠提供全面的保護，同時簡化管理並提高可見性，幫助企業應對當今複雜的網路威脅。