自Zoom連環爆出資安事件後，許多學校和企業擔心使用遠端協作工具會造成資安問題。根據微軟亞太地區微軟數位犯罪防治中心（DCU）統計，在疫情延燒期間，網路駭客透過網路釣魚和勒索軟體的惡意攻擊增加了五倍。凱鈿行動科技（Kdan Mobile Software Ltd.）旗下的電子簽約服務點點簽（DottedSign）與區塊鏈新創公司BiiLabs共同合作，導入分散式帳本技術 （Distributed Ledger Technology；DLT）確保資料儲存與驗證安全無虞，強化線上文件簽署流程的安全性，讓業主不必擔心資安外洩的風險。

在遠距辦公的熱潮下，企業紛紛尋找各種雲端解決方案，而文件簽核是商業行為中廣泛應用數位化的環節之一。點點簽（DottedSign）電子簽名服務透過數位化的文件簽署流程，讓員工無須出門也能有效率地完成合約簽署、即時追蹤任務進度，大幅減少紙本文件簽核造成的紙張浪費與面對面溝通成本。

這次點點簽與BiiLabs合作導入分散式帳本技術，藉由區塊鏈去中心化的特性，避免依賴單一資料存儲，而運用分散式節點相互驗證，降低有心人士攻擊並竄改驗證資料等事故的發生，並且透過現代密碼學的手法， 確立資料一致性及其存在証明，大幅提升資料的安全性。

電子簽名導入區塊鏈 實現最高的資料安全性。

凱鈿執行長蘇柏州表示，電子簽約和區塊鏈的結合應用有很大的市場潛能，這次與BiiLabs合作不僅幫助點點簽實現最高的資料安全性，期待提供區塊鏈生態圈業者更完整的電子簽約解決方案。