NVIDIA 和 Google Cloud 合作加速 AI 開發

NVIDIA和Google Cloud宣布開展新合作，幫助世界各地的新創公司加速建立生成式人工智慧（AI）應用程式和服務。

此合作於美國拉斯維加斯舉行的Google Cloud Next '24大會上宣布，將結合針對新創公司的NVIDIA Inception計畫和Google for Startups Cloud計畫，以擴大獲得雲端積分（cloud credit）、市場推廣支援和技術專業知識，協助新創公司更快地為客戶提供價值。

NVIDIA Inception是一項支援超過18,000家新創公司的全球計劃，其合格會員將能夠加速使用Google Cloud基礎設施，並獲得Google Cloud積分（credit），專注於AI的企業最高可獲得350,000美元的積分，並可用於NVIDIA DGX Cloud。

Google for Startups Cloud計畫成員可以加入NVIDIA Inception計畫，並獲得技術專業知識、NVIDIA深度學習機構課程學分、NVIDIA硬體和軟體等。Google for Startups Cloud計畫的合格成員還可以參與NVIDIA Inception Capital Connect，讓新創公司能夠接觸到對該領域感興趣的創投公司。

參與這兩個計畫的高成長新興軟體製造商也可以獲得加快入駐Google Cloud Marketplace、共同行銷和產品加速支援。

此次合作是兩家公司為幫助降低各種規模企業開發生成式AI應用相關成本和障礙而發布的一系列公告中的最新一項。新創公司尤其受到AI投資相關高成本的限制。

今（2024）年2月，Google DeepMind推出Gemma，這是一系列最先進的開放式模型。NVIDIA與Google合作，近期為Gemma在所有NVIDIA AI平台上進行了最佳化，有助於降低客戶成本，並加快針對特定領域用例的創新工作。

兩家公司的團隊緊密合作，利用NVIDIA TensorRT-LLM這個用於最佳化大型語言模型推論的開源庫來加速Gemma在NVIDIA GPU上運行時的效能，Gemma採用與建立Google DeepMind迄今為止功能最強大的模型Gemini相同的研究和技術。

NVIDIA NIM微服務是NVIDIA AI Enterprise軟體平台的一部分，它與Google Kubernetes Engine（GKE）一起為開發AI驅動應用程式以及將最佳化的AI模型部署到生產環境提供了簡化路徑。NIM基於NVIDIA Triton推論伺服器和TensorRT-LLM等推論引擎構建，支援各種領先的AI模型，並提供無縫、可擴展的AI推論，以加速企業中的生成式AI部署。

包括Gemma 7B、RecurrentGemma和CodeGemma在內的Gemma系列模型可從NVIDIA API目錄中獲得，使用者可以透過瀏覽器進行試用，使用API端點進行原型開發，並使用NIM進行自主託管。

透過GKE和Google Cloud HPC工具套件，Google Cloud讓使用者可以更輕鬆地在其平台上部署NVIDIA NeMo框架。這使得開發人員能夠自動化和擴展生成式AI模型的訓練和服務，使他們能夠透過可客製化的藍圖快速部署完整的環境，加速開發流程。

作為NVIDIA AI Enterprise的一部分，NVIDIA NeMo也可在Google Cloud Marketplace中取得，為客戶提供了另一種輕鬆存取NeMo和其他框架以加速AI開發的方式。

為了進一步擴大NVIDIA加速的生成式AI運算的可用性，Google Cloud也宣布A3 Mega將於5個月全面上市。這些執行個體是其A3虛擬機器系列的擴展，由NVIDIA H100 Tensor核心GPU驅動。新執行個體將使 A3虛擬機器的GPU到GPU之間網路頻寬增加一倍。

Google Cloud A3上的新機密運算虛擬機器還將包括對機密運算的支援，以幫助客戶保護敏感資料的機密性和完整性，並在訓練和推論過程中保護應用程式和AI 工作負載，且使用H100 GPU加速時無需更改程式碼。這些由GPU驅動的機密運算虛擬機器將於今年以預覽版的形式提供。