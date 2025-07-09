Sophos Managed Risk 擴充內部攻擊面管理功能　協助識別內部漏洞並提供緩解指引

Sophos宣布擴充Sophos Managed Risk服務，推出由Tenable技術驅動的內部攻擊面管理（IASM）功能。

許多組織在資訊安全防護上有嚴重的盲點。根據Sophos 2025年勒索軟體現況報告，過去一年中有40%受勒索軟體影響的組織表示，是因為未察覺的漏洞暴露而成為受害者。Sophos Managed Risk現已整合內部與外部攻擊面管理，針對這個問題提供解法，能全面揭露內部及外部的弱點，協助防範可能被威脅者利用的風險。

Sophos產品管理資深副總裁Rob Harrison表示，透過 Sophos Managed Risk，組織能以攻擊者的觀點識別並優先處理風險，防止對手趁虛而入。此解決方案提供統一的內外部暴露點視角，除了依風險等級排序，並附有明確的修復指引。藉此組織能將資源集中於最重要的關鍵處，迅速進行修復。

最新版本的Sophos Managed Risk推出無需驗證的內部掃描功能，能從外部攻擊者的角度測試系統，無需使用者憑證或特權存取權限。此功能協助組織識別並緩解高風險的漏洞，例如開放連接埠、暴露的服務及錯誤設定，這些皆可能被攻擊者利用。

Sophos Managed Risk內部攻擊面管理（IASM）功能的特色包括：

全面漏洞管理：定期自動掃描，識別網路內資產的弱點。

AI 驅動的風險優先排序：智慧地判斷哪些漏洞風險最高且需要立即處理，指引組織優先進行修補和緩解工作。

業界領先技術：Sophos採用Tenable Nessus掃描器，可偵測網路內部漏洞並評估其嚴重性。

Sophos優勢：不同於將外部攻擊面管理（EASM）與內部攻擊面管理（IASM）拆分成獨立產品的廠商，Sophos提供結合領先的Tenable技術，並由MDR服務支援的整合式管理服務。

新的內部攻擊面管理（IASM）功能可透過Sophos Managed Risk使用，該服務是與Sophos MDR搭配提供的擴充服務。Sophos Managed Risk的團隊均通過Tenable認證，並與Sophos MDR密切合作，會共用有關零時差漏洞、已知漏洞及暴露風險的重要資訊，以評估並調查可能被利用的環境。

Sophos Managed Risk服務的IASM功能即日起開放給所有新舊客戶，且不會改變授權或價格。使用企業只要在Sophos Central控制台部署Tenable Nessus掃描器並排程自動掃描，即可立即享有擴充的防護能力。