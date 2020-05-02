微軟 Office 2010 終止服務倒數計時！

繼 Windows 7 之後，微軟宣布Office 2010將於2020年10月13日終止支援服務，一旦終止支援後，企業將不再接受到微軟提供的安全性更新服務和線上支援等多項服務協助。微軟建議應升級採用以AI人工智慧為引擎的Microsoft 365整合性企業服務，優化現代化工作環境，把握實踐數位轉型的最佳時機。

Office 2010 支援服務將於2020年10月13日終止，Office 2010 應用程式仍然可繼續運作，但將不會再接收到微軟提供的安全更新、修補程式等延伸安全性更新服務，倘若企業持續使用，更是將企業資安暴露在嚴重且可能有害的高風險、不安全環境威脅中：

微軟將不再為Office 2010用戶提供報告或發現的弱點技術支援、錯誤修正或安全性修正，且不再提供可協助保護Office 2010用戶電腦不受病毒、間諜軟體和其他惡意軟體威脅的安全性更新服務。

微軟未來將不再提供Office 2010用戶大部分的線上協助內容，用戶將不再獲得電話或對談提供技術支援，不再收到Microsoft Update提供的Office 2010軟體更新，更無法再從Microsoft網站下載Office 2010。

此外，Office 2010套裝軟體是以買斷型提供，僅可在一台電腦裝置上使用，不支援共編模式，和團隊成員開會或進行文件協作時，將面臨耗費龐大的溝通成本、電子郵件往返、雲端空間不足等傳統流程作業模式的痛點；企業若已有使用 Office 2010 撰寫的APP 開發指令或巨集，需要先行進行評估和測試，維持運作順暢，或需另外尋找其他解決方案。