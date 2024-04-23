Check Point 創新電子郵件安全防護　助力提高效率與生產力

Check Point Software推出一系列全新電子郵件安全功能，包括獲得專利的整合隔離、DMARC監控、歸檔和智慧橫幅（Smart Banners），以增強Check Point Harmony Email & Collaboration的產品組合。自2023年起，Check Point已針對Harmony Email & Collaboration發布超過75項新功能，藉由預防措施進一步加強了協作式電子郵件安全防護，以有效應對日趨嚴峻的網路攻擊威脅。Check Point透過這些新增的全新功能，在單一介面針對進階威脅提供領先的安全防護。

雖然尖端的網路防禦技術不斷興起，但電子郵件仍然是網路攻擊的主要管道，包括網路釣魚攻擊、惡意軟體和商業電子郵件詐騙（BEC）。根據CISA的評估，在收到惡意電子郵件後的10分鐘內，有84%員工會因回覆敏感資訊，或與欺騙性的連結或附件互動，而上當受騙。隨著人工智慧進一步增強網路釣魚攻擊，使其信件更具有說服力，企業必須更優先重視電子郵件安全。

隨著電子郵件威脅日益複雜，進階的保護策略變得至關重要，包含人工智慧檢測機制。作為Check Point Infinity平台的一環，Harmony Email & Collaboration具備以下功能：