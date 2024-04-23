全面推出具進階威脅防護能力的創新單一介面電子郵件管理解決方案
Check Point 創新電子郵件安全防護 助力提高效率與生產力
Check Point Software推出一系列全新電子郵件安全功能，包括獲得專利的整合隔離、DMARC監控、歸檔和智慧橫幅（Smart Banners），以增強Check Point Harmony Email & Collaboration的產品組合。自2023年起，Check Point已針對Harmony Email & Collaboration發布超過75項新功能，藉由預防措施進一步加強了協作式電子郵件安全防護，以有效應對日趨嚴峻的網路攻擊威脅。Check Point透過這些新增的全新功能，在單一介面針對進階威脅提供領先的安全防護。
雖然尖端的網路防禦技術不斷興起，但電子郵件仍然是網路攻擊的主要管道，包括網路釣魚攻擊、惡意軟體和商業電子郵件詐騙（BEC）。根據CISA的評估，在收到惡意電子郵件後的10分鐘內，有84%員工會因回覆敏感資訊，或與欺騙性的連結或附件互動，而上當受騙。隨著人工智慧進一步增強網路釣魚攻擊，使其信件更具有說服力，企業必須更優先重視電子郵件安全。
隨著電子郵件威脅日益複雜，進階的保護策略變得至關重要，包含人工智慧檢測機制。作為Check Point Infinity平台的一環，Harmony Email & Collaboration具備以下功能：
- 整合隔離：此專利功能簡化了電子郵件管理，管理員和終端使用者得以透過單一整合式的Check Point介面查看和恢復所有被Microsoft和Harmony E-mail隔離的電子郵件，從而簡化流程，並減少管理工作與終端使用者之間的不必要摩擦。
- DMARC監控：允許組織在不影響業務營運的情況下，以嚴格的DMARC策略保護品牌信譽，並防止針對其客戶和合作夥伴的偽冒攻擊。
- 歸檔：可保存所有內外部收發的電子郵件多年，亦能把其他廠商之電子郵件內容匯入歸檔儲存，並進一步支援災難復原和法務用途。
- 智慧橫幅（Smart Banners）：直接在電子郵件中，對使用者進行網路安全教育，促進合規性，並準確通報不易察覺的可疑惡意電子郵件。