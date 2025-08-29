Sophos 報告：AI 正加劇資安人員的職業倦怠

Sophos發佈《亞太及日本地區網路安全未來展望》報告第五版，此報告由Sophos與Tech Research Asia共同製作。調查結果顯示，該地區的資安倦怠情況依然嚴重，受訪組織中有86%表示面臨相關問題（高於2024年的85%），其主要原因包括威脅活動增加、資源不足以及日益複雜的法規要求。

2025（今）年的報告同時指出，AI對資安帶來「雙重效應」：一方面，以AI驅動的資安工具有助於減輕因人員疲勞帶來的部分挑戰；另一方面，員工使用「影子AI」則讓資安防護更加複雜化。

Sophos亞太及日本區資安長Aaron Bugal表示，威脅加劇、法規要求，以及資源有限這三大壓力，正讓許多資安團隊難以為繼。今年的調查進一步驗證我們在第一線的觀察：資安壓力與倦怠不僅是營運上的問題，更是文化、策略以及深層的人性挑戰。若能謹慎導入，AI工具可協助擴展營運能力，並加速事件回應，從而紓解壓力。但若員工未經授權、無規範地使用影子AI，將會帶來許多組織尚未準備好的新風險。

正處於一個新時代，資安意識不僅需要涵蓋防範釣魚郵件，還必須延伸到人們如何透過AI工具使用與分享敏感資料。對AI使用進行治理並劃定清晰的界限，這一點至關重要。

影子AI風險升高：46%的受訪組織表示存在使用未經授權的AI工具的情形，即使有72%已制定正式的AI使用政策。另有12%的組織不確定內部是否存在影子AI應用。

職業倦怠加劇：受壓力與疲勞影響，組織平均每位員工每週損失4.6小時工作時間，較2024年增加12%。

資安預算持續強勁：85%的組織計劃在未來一年增加資安預算，其中24%的增幅超過10%。

法規是一把雙面刃：雖然有83%的受訪組織面臨監管要求，但其中56%表示這些要求同時提升了韌性與資安策略。

報告指出，資安壓力不僅僅是技術問題，更是企業經營問題。職業倦怠會影響生產力、事件回應與員工留任，甚至導致資安事件發生。共有31%的企業確認曾因倦怠而發生資安漏洞。

AI的潛力無庸置疑：56%使用AI強化資安工具的受訪者表示，他們的壓力有所減輕，且事件分類與處理速度加快。

然而，未經授權的「影子AI」快速崛起，已成為主要隱憂。儘管72%的組織已建立正式的AI治理政策，仍有46%的組織回報員工使用了未經批准的AI工具，而在部分主要市場比例更高（印度：62%、新加坡：60%、日本：47%）。

影子AI的風險更因能見度與控制力不足而加劇：

38%的組織無法掌握實際使用中的AI工具

35%的組織不確定這些工具存取了哪些資料

31%的組織已經發現部署的AI應用存在漏洞

這些發現凸顯出需要更完善的AI治理框架，不僅要訂定政策，還必須落實監管，尤其是在AI持續融入核心業務運作的情況下。