Check Point 設立 PoP 強化零信任資安防線

Check Point Software宣布在台建置Check Point Harmony SASE與Check Point CloudGuard WAF（網路應用程式防火牆，Web Application Firewall）兩大產品線的PoP（Point of Presence）節點，提供更低延遲、高可用性的安全存取服務，並進一步強化AI為核心的資安技術，協助企業建立更安全的遠距工作及雲端環境。

根據Check Point全球網路攻擊數據統計，台灣遭攻擊次數屢居亞太地區之首，以2025年第二季為例，台灣每週平均遭受4,055次攻擊，遠高於亞太地區2,874次。Check Point Software台灣區總經理劉基章表示，台灣長期面臨高頻網路攻擊，為協助在地企業提升防禦量能，Check Point本次擴增台灣PoP節點，進一步落實在地化部署，也更貼近在地客戶，提供更穩定且快速的服務，未來我們也將持續深化在台投資，協助企業強化資安防禦量能。

隨網路攻擊規模與影響範圍持續擴大，同時混合及遠距辦公模式正驅動資料與應用程式遷移上雲，企業需更採取主動、防護優先的資安策略，以因應外部威脅以及新型態的使用者網路行為。本次新增Harmony SASE及CloudGuard WAF台灣PoP節點正式於7月落地啟用，以零信任原則優化雲端及端點網路防護，重點更新包含：

Check Point Harmony SASE為統一SASE平台，整合防火牆即服務（FWaaS）、安全Web閘道、零信任網路存取（ZTNA）、SaaS安全和SD-WAN等安全功能至雲端交付平台中，同時於全球超過80個PoP 節點，使用者裝置可自動連接至最近節點。而本次 Harmony SASE PoP 台灣節點架設於電信骨幹網路上，優化過往需由第三地入口接入服務，大幅縮短網路傳輸路徑，有效降低延遲。

此外，過往企業多選擇建立地端或雲端傳統網頁閘道（Secure Web Gateway，SWG）監測、過濾網路流量，然單一端防護機制面臨無法完整涵蓋旁路流量，或過長路由所導致的延遲問題；為解決此難題，Check Point Harmony SASE中的「混合安全網頁閘道（Hybrid SWG）」功能結合裝置端及雲端型SWG優勢，可直接於裝置端執行安全檢查，提高整體安全、合規與效能，使企業在混合與遠距環境中享有完整防護。

CloudGuard WAF為針對現代應用程式設計的自動化防護服務，透過AI技術防禦現代應用層攻擊威脅，有效防禦由軟體安全國際組織OWASP（Open Worldwide Application Security Project）所表列的Top 10漏洞、機器人攻擊與零時差威脅。本次Check Point同步在台啟用CloudGuard WAF PoP節點，除大幅提升應用效率外，更可進一步擴大與AWS、Azure、GCP等主流雲端服務無縫整合的特性，強化企業於企業多雲環境的安全需求，推動更快速、安全地部署雲端應用。台灣企業也將受惠於更快的反應時間、完善的法規遵循，以及業界領先、量身打造的威脅防護能力。

CloudGuard WAF憑藉其技術優勢，日前獲得Gartner《雲端Web應用程式和API保護市場指南》認可，並連續兩年被GigaOm Radar報告評選為領導者；在WAF Comparison Project評比中更以99.4%的威脅偵測率與僅0.81%的誤判率成為領先者。

展望未來，Check Point將以AI為核心驅動資安創新，持續提升威脅偵測與資安防護技術發展，同時將逐步深化在地市場投資，協助企業打造安全、穩健且高效的營運環境。