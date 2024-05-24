SAP 以「商業 AI」賦能台灣企業加速營運轉型升級

SAP台灣舉辦年度盛會2024 SAP NOW Taiwan以「商業AI，成就非凡」為主軸，主題演講邀請台灣人工智慧實驗室、波士頓顧問公司（BCG）、研華、緯來電視網、環球晶圓等跨產業領袖及專家，共同擘劃數據驅動的AI策略，並深度剖析SAP商業AI為企業永續、財務、供應鏈、人資與IT資訊等核心營運流程帶來的全面變革，攜手台灣客戶及夥伴共創「商業AI」 新紀元，期許透過商業AI協助台灣企業加速轉型為永續智慧企業。

SAP首先定義的商業AI理念，是將AI融入到端到端的營運流程當中，協助企業靈活應對外在市場的挑戰與機會。在分場論壇中，SAP NOW延續大會主軸，分享商業AI賦能永續、財務、供應鏈、人力資源以及資訊管理等五種營運場域的最佳實踐與未來想像。

隨著全球供應鏈淨零要求愈來愈嚴格、台灣也將推出碳費徵收制度，企業永續發展已從口號邁向成果驗收的新階段。企業實現永續轉型的三大關鍵挑戰分別為數據基礎與自動化、產品／企業碳足跡到永續價值鏈管理、永續績效管理。透過真實可靠的永續數據，企業才能化挑戰為機會、降低風險、滿足外部查驗需求，同時亦能結合 AI 進行更即時和智慧的分析洞察，滿足財務和永續相關的企業決策。其中，SAP ERP整合永續足跡管理解決方案可協助企業盡可能地使用原始資料計算而非估算的碳排放資料，並結合綠色帳本管理，同時管理營收和利潤，擁有資料可視性、準確性和可靠性，高效管理企業永續發展。

此外，SAP近期亦推出利用生成式AI實現排放因子自動對應（factor mapping with AI）的功能，可減少對應排放因子的時間和工作量，以及依產品所在地、生產製造商等進行排放因子最適化推薦。

企業財務長在公司的跨國佈局策略中扮演著關鍵的角色，其核心任務涵蓋「提供跨業務部門的整體財務藍圖」、「透過併購、IPO等財務策略推動企業成長」、「釋放營運資金以支持公司增長」、「管理風險並遵守全球和當地法規」、「與IT部門合作尋找降低營運成本」、「引入自動化和優化財務管理流程的方法」等。面向近年地緣政治帶來的風險與挑戰，財務長亟需透過數位創新實現自動化、進階分析和預測能力。同時，策略財務亦需要具備「敏捷推動增長」、「提升財務韌性」、「優先考慮永續的結果」等三大能力，建立穩固的財務數據基礎、取得集中且即時的現金概觀，並且在每一筆經濟交易事項，同時記錄碳的資訊，為後續在外部碳費與碳稅、內部碳定價上提供綠色決策。以ERP財務為核心的永續管理，能協助企業獲得各方面的金錢價值。SAP S/4HANA Cloud雲端ERP即協助財務長取得即時數據洞察分析，加速推動戰略增長措施、改善現金流、提高營運效率、實踐永續及強化合規與風險管理等。透過嵌入在雲端ERP的AI，SAP亦可賦能財務的業務洞察、資金對帳、智慧收款和爭議解決、稅務合規、欺詐檢測、資料分析和可視化等多項應用場景。

當今的供應鏈面臨前所未有的變革步伐，包含數據和資訊的數量呈指數級增長、不斷增加的資金成本、自然災害與地緣政治帶來的不可預測性，以及永續發展趨勢下日漸提升的合規要求壓力等，企業需要有效的方法收集分析數據以獲得有價值見解。SAP嵌入AI的數位供應鏈解決方案可全面優化產品從「設計、計畫，製造、交付到維運與服務」等完整流程，助力將產品概念轉化為實際產品。舉例來說，SAP數位供應鏈解決方案能以自然語言提供資訊、導航和事務說明，讓企業使用者用更簡單的方式與其業務場景互動，亦可透過預測性維護和分析同步營運最大化提高效率，以及藉由簡化和自動化流程，推進智慧化訂單履行，最終能協助企業在供應鏈管理上減少超過50%的手動計畫過程，有助縮短計畫週期和對市場變化做出更即時的回應。

SAP商業AI可賦能供應鏈多項業務場景，例如項目成本預測、新品導入自動化預測、自動化檢測銷售趨勢變更點、智慧化預測供應鏈提前期、新產品最佳儲存位置分配及預測資產故障等，協助企業加速進行供應鏈轉型，以優化性能並實現最佳交付。

人才為企業鞏固長期競爭力的關鍵，如何妥善運用最適合的AI功能以激發團隊潛能與促進人才轉型，已成為許多人資長關注的議題。SAP提供嵌入AI技術的人資雲SuccessFactors，協助企業人資利用三大AI場景應用包含：SAP智慧助理Joule、內部／外部職缺撰寫助手、以及人才智慧中心，優化自身關鍵業務流程。舉例來說，智慧助理Joule能提升員工及主管的使用體驗，包含提供工作流程操作指引，實現自助服務場景，透過簡單的聊天模式，引導使用者找到並運用其所需要的資源。SuccessFactors更可透過系統中的資料和外部參考數據，打造高度客製化的職務描述、協助面試官在面試前根據候選人的履歷、職務描述和類似職務等資訊產生推薦的面試問題。同時，人才智慧中心則以機器學習和自動化技術識別員工的技能，根據其角色、責任、經驗和成就，提供組織在全球範圍內的技能視覺圖譜，並提供員工客製化的學習和發展計畫，促進員工成長，協助企業有效調度組織內部人才、優化跨國佈局與跨團隊溝通協作、與績效結合，掌握致勝關鍵。