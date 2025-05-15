WD 攜手鴻佰打造高效 Fabric-Attached 非聚合儲存

Western Digital（WD）和鴻佰科技宣布合作，將推出一款嵌入式儲存的新旗艦型機櫃頂端（Top-of-Rack，TOR）交換器。這款新的TOR乙太網路快閃記憶體束（Ethernet Bunch of Flash，EBOF）將在網路邊緣提供分散式儲存，以實現更低延遲的儲存存取，減少對獨立儲存網路的需求，並避免往返集中式儲存陣列。

在此項合作中，鴻佰科技將利用WD的RapidFlex NVMe-oF橋接技術，製造高密度TOR EBOF。WD將與鴻佰科技在架構上合作，並主導上市推廣工作，以推廣適用於雲端服務供應商（CSP）和儲存OEM的NVMe-oF非聚合儲存解決方案。

雙方此項合作象徵著快速擴展的人工智慧（AI）市場的一大里程碑，加速Fabric-Attached非聚合儲存的採用，以滿足AI工作流程持續增長中的需求。透過結合鴻佰科技在GPU伺服器方面的製造能力和專業知識，以及WD在NVMe-oF和Fabric-Attached儲存方面的專業知識，雙方將攜手打造更靈活的非聚合基礎架構，將能為需要應對大規模AI需求挑戰的資料中心提升效率、可擴展性和整體效能。

鴻佰科技的TOR EBOF目標在2027年上市，代表著網路和儲存技術的尖端整合。這款創新的TOR交換器具有嵌入式儲存功能，該功能由WD的次世代RapidFlex Fabric橋接器裝置實現，支援100G乙太網路和用於E3.S/L SSD裝置的NVMe/PCIe Gen6驅動器插槽。在其核心，TOR交換器由NVIDIA Spectrum-4 switch ASIC提供支援，確保高效能的交換。該交換器還提供400/800GbE電纜連接選項的靈活性，使其得以成為滿足未來資料中心需求的強大解決方案。

WD的RapidFlex NVMe-oF Fabric橋接器裝置是Fabric-Attached儲存領域的開創性解決方案，為現代資料中心提供低功耗、極致效能和靈活性。作為唯一基於廣泛硬體加速且從效能路徑中移除韌體的NVMe-oF橋接器裝置，其I/O讀寫負載可以最小的延遲流經此橋接器並直接與乙太網路連接。這種差異化的方法提升NVMe SSD與非聚合架構的無縫、高效能整合，進而得以實現儲存資源與運算資源的獨立高效擴展。