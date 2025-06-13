Jamf 發表 AI 驅動的管理與強化資安功能

Jamf在「Jamf Nation Live 2025」美國站展示平台最新的強化功能。Jamf在人工智慧、自動化、合規性以及身分管理領域的創新，徹底顛覆企業大規模部署、管理及保護Apple裝置的方式。Jamf Nation Live系列活動將陸續巡迴歐洲與亞洲，Jamf Nation Live台北站預計於10月盛大登場。

Jamf正在打造能提升IT專業能力、簡化營運、強化整體效率的AI工具。全新推出的Jamf AI Assistant為IT系統管理員提供智慧化、行動導向的功能，專為提高生產力與決策能力而設計。Jamf已於測試版AI Assistant中開放兩項新功能：

搜尋功能支援自然語言輸入，讓IT系統管理員能更快速地查詢裝置、盤點，更容易找到符合特定條件的裝置。此功能可降低手動過濾的需求，加快疑難排解、合規稽核以及機群管理等工作的速度。

說明功能能簡化複雜的行動裝置管理，將錯綜複雜的配置與政策轉化成清楚明瞭、容易理解的語言。此功能有助於系統管理員做出理智判斷、簡化疑難排解，更有信心地管理政策。

在去年的Jamf Nation User Conference上，Jamf正式推出藍圖以進一步支援Apple演進中的「宣告式裝置管理」（Declarative Device Management，DDM）框架。藍圖是專為簡化和裝置配置而設計，能將政策、設定檔與限制條件整合成統一的工作流程。其支援九種宣告類型，企業能減少安裝設定的複雜性，並簡化Apple機群的後續管理。

此外，Jamf更在藍圖推出Configuration Profiles測試版，採用新的動態框架以更快且更有效率地提供所有的MDM（行動裝置管理）金鑰，讓IT團隊在進行大規模管理裝置時，能擁有更大的彈性、速度與控管能力。

Jamf擴充Self Service+，其現代化macOS終端使用者入口平台，新增多項新功能以強化使用者的自主管理能力，提升企業的安全性。Self Service+為Jamf今年稍早發表的第二代Self Service應用程式，能讓使用者透過單一且簡化的介面上請求、下載和更新應用程式，同時還能監控其裝置的安全性。

新版的Self Service+亦強化身分管理功能，可讓使用者查看帳號細節、變更密碼，以及在啟動工作流程時，暫時取得系統管理員權限，同時還能維持完整的稽核能力與合規性。這些強化功能可協助企業加快新員工的上手速度、減少IT負擔，從任職的第一天就開始培養更具安全意識、更自立的員工。