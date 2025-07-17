Akamai 資安與雲端運算實務經驗　助臺打造數位防護新格局

Akamai Technologies執行長暨共同創辦人Dr. Tom Leighton拜訪臺灣政府主管機關，與政府及產業界交流國際先進的資安防禦及雲端運算經驗，協助臺灣推動「第七期國家資通安全發展方案（2025-2028）」，強化國家資安韌性。

Leighton博士指出，全球資安威脅快速演進，尤其在人工智慧（AI）和雲端運算技術推陳出新的同時，攻擊型態也日益複雜化。他強調，在全球每天超過三千億次的惡意流量中，Akamai已成功透過高度分散的邊緣雲端運算平台、零信任安全架構及AI防護方案，有效阻止絕大多數攻擊。期待能將這些全球成功實踐的經驗帶入臺灣，支持臺灣達成資安即國安的戰略目標。

在國際成功案例部分，Akamai曾協助美國國防部於「Hack the Pentagon」計畫中，短時間內阻擋數千萬次惡意攻擊並維持網站100%線上運作。英國政府數位服務（GDS）導入Akamai零信任架構後，有效降低登入延遲並顯著提升使用體驗。此外，日本多個中央省廳透過Akamai微分段技術，成功抑制勒索軟體橫向傳播事件，將事件發生率降低98%。

Leighton博士表示，Akamai也積極推動資安人才培育及產業鏈合作，透過全球技術轉移與教育訓練計畫，協助臺灣在未來四年培育更多高階資安專業人才，並支持本土資安產業成長，達成政府提出的產業產值目標。

Akamai透過邊緣雲端運算平台與AI防禦能力，不僅能大幅提升資安防護效能，還可在媒體串流、遊戲等應用場景中，大幅節省運算與傳輸成本高達86%。同時，透過採用高效伺服器與再生能源，顯著降低數位基礎設施的碳排放量，協助臺灣在推動ESG發展時更具競爭力。

Leighton博士最後強調，未來Akamai將持續深化與臺灣政府、產業及學術界的合作，透過AI驅動、邊緣雲端運算的全面性安全架構，共同打造更安全、更快速且更具韌性的數位經濟環境，確保臺灣在全球數位競爭中保持領先地位。