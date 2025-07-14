Gartner 發佈2025 年：資料與分析重要預測 發佈2025 年：資料與分析重要預測

Gartner近日發佈對2025年及未來資料與分析（D&A）領域重要預測。核心預測包括：一半商業決策將由AI代理人（AI agent）輔助或自動完成；高管層AI素養將成為促進財務績效提升關鍵因素；在合成資料管理方面的重大失誤，可能對AI治理、模型準確性與合規性帶來嚴重風險。

Gartner研究副總裁Carlie Idoine表示，如今，無論是工作方式還是決策過程，幾乎一切都直接或間接受到AI影響。但AI本身不能創造價值，必須與資料、分析暨治理緊密結合，才能為整個企業帶來智慧適應性決策暨行動。

Gartner建議企業根據以下戰略預測制定未來2-3年規劃：

決策智慧通過將資料、分析與AI組合成支援與自動進行複雜判斷決策流程。AI代理人解決多種資料來源產生的複雜性、分析與檢索問題，完善了此流程。Gartner建議D&A領導者與業務利害關係人合作，共同確認，優先處理對企業成功至關重要、以及可從更有效使用分析和AI中獲益的決策。

Idoine表示，用於決策智慧的AI代理人非萬能，也不絕對可靠。它們必須與有效治理與風險管理機制共同使用。人類在決策時，仍需具備相應知識基礎、資料素養與AI素養。

為充分發掘AI商業潛力，企業需提升高管AI素養。高管須瞭解AI機遇、風險與成本，才能做出有效、具有前瞻性的AI投資決策，促進企業提高業績。Gartner建議D&A領導者為高管制定體驗式技能提升計畫，例如開發特定領域原型使AI具體化，將有助推動企業在AI能力上更大規模且更合理的投入。

使用合成資料訓練AI模型已成為增強隱私保護與生成多樣化資料集的關鍵策略，但由於需確保合成資料能準確反映真實世界場景、擴展到能夠滿足日益增長的資料需求且與現有資料管道暨系統無縫整合，這項工作變得越發複雜。

Idoine表示，企業需有效管理詮釋資料才能管控這些風險，因為詮釋資料能提供負責任地追蹤、驗證與管理合成資料所需上下文、脈絡暨治理，對保持AI準確性與企業合規性至關重要。

內部開發生成式人工智慧（GenAI）模型可帶來許多現成工具無法比擬的可變性、可控制性與長期價值。Gartner建議企業隨內部能力提升而採用一個清晰的「自主開發與採購」決策框架。該框架須考慮成本、上市時間、可用技能、整合能力、合規性與風險。

GenAI語義問題會導致更高AI幻覺率、更多Token消耗與更高運行成本。Gartner指出，重新審視資料管理方式、以主動詮釋資料為核心組織，能顯著提升模型準確性與效率，提高AI資料就緒水準，降低算力成本。這也將使AI代理人運行更高效，協助企業實現更智慧、更迅速的決策。

隨AI加入到董事會層面戰略中，企業將更加需要強有力的資料治理、監管透明度與聲譽管理措施。Gartner建議董事會明確AI介入決策邊界，制定關於監督、責任與監管合規性的清晰政策，才能在將AI作為戰略顧問使用同時，保持信任與可控。