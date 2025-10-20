思科推出具擴展性與效能的 51.2Tbps 路由系統　為分散式 AI 工作負載建立新基準

思科發佈全新高效能路由系統思科8223，專為安全高效地連接資料中心及支援新一代AI工作負載而設計，是目前業界最優化的解決方案。隨著AI應用加速發展、資料中心需求急升、電力限制日益嚴峻，以及安全威脅不斷演變，思科推出8223路由系統。作為專為資料中心AI工作負載密集流量打造的51.2 Tbps（terabits per second）乙太網路固定式路由器，思科8223能應對上述挑戰。同時，思科亦發佈全新Silicon One解決方案—P200晶片，作為8223的核心運算平台。這兩項創新技術將協助企業突破傳輸瓶頸，並為AI時代構建面向未來的架構。

思科通用硬體業務執行副總裁Martin Lund表示，即使是大型資料中心，其運算能力仍難以追上AI的成長速度，促使業界需要可靠且安全地連接相隔數百英里的資料中心。全新思科8223路由器結合Silicon One P200晶片，為分散式資料中心架構提供所需的超高頻寬、可擴展性與安全性。

隨着AI工作負載持續增加，全球資料中心的電力與空間限制面臨龐大壓力。超大規模資料中心已難以再進一步「垂直擴展」（Scale-up，即於單一系統中增加更多容量）或「水平擴展」（Scale-out，即於單一資料中心內連接多個系統），因此資料中心互聯的需求日益殷切。業界必須透過將AI工作負載分散至多個資料中心，實現「跨域擴展」（Scale-across）。若未能妥善處理資料中心之間的連接點，企業將面臨效能挑戰、容量限制及處理效率不佳等情況，造成時間、電力和成本的浪費。思科8223系統提供企業所需的靈活度和可程式化能力，並透過深度緩衝設計，確保關鍵工作負載在資料中心間的傳輸安全性與可靠度。

構建面向未來的AI核心網路至關重要，不僅需因應功耗挑戰，更須兼具可擴展性、靈活度和安全性。思科8223為客戶提供應對激增工作負載的強大容量、全面可程式化的靈活度，以及高效能耗表現，全面迎接AI時代的電力挑戰。8223的獨特優勢包括：

高效節能：專為跨域擴展網路打造的8223，是目前效率最高的路由系統。這款深度緩衝的固定式部署解決方案，具備媲美交換器的節能效益，有效應對AI工作負載對電力的高需求。8223亦是同類3RU系統中空間效益最優的選擇。隨著AI叢集持續「跨域擴展」，電力與空間效率的重要性將愈趨關鍵。

全面擴展，效能與容量兼備：8223提供業界領先的頻寬與最高密度，是目前唯一支援64個800G埠的固定式路由系統，具備無可比擬的路由效能，每秒可處理超過200億個數據包，並可擴展至每秒3 EB的總頻寬。此外，系統支援800G相干光學（coherent optics），可滿足最長達1,000公里的資料中心互聯及都會網路應用需求。憑藉P200晶片的深度緩衝能力，全新路由系統能有效吸收AI訓練期間產生的流量高峰，確保網路穩定運行，避免效能下降。

智能靈活：8223可依即時網路狀態進行智慧調整。搭載可程式化的P200晶片，無需進行昂貴的硬體升級即可支援新興網路協定和標準。 即使面對不斷演變的AI流量需求，網路仍可以維持靈活度，避免效能瓶頸，同時加速新功能的導入。

全面安全防護：8223提供涵蓋硬體、軟體，以至整個網路的全方位安全防護。憑藉採用後量子抗性演算法的線速加密技術、整合式安全防護與持續監控工具等功能，8223能有效抵禦新興威脅。系統亦可以無縫整合至思科的可視性平台，協助使用者深入掌握網路效能，有助快速識別並排解問題，確保AI資料流量安全可靠。

AI網路需求不僅持續增長，更不斷演變。企業需要具備高度靈活的架構，以符合業務需求調整，並尋求多元的部署模式，從而構建最符合需求的網路。思科8223將率先支援開源SONiC部署，IOS XR版本亦即將推出。

P200晶片除了可應用於固定式8223系統外，亦可部署於模組化平台及分散式機箱，為各種規模的網路提供一致的架構設計。思科 Nexus 產品組合亦將於近期支援以P200為基礎、搭載NX-OS的系統，持續為AI架構提供所需的靈活度與營運彈性。

思科Silicon One是一套完整的網路設備產品組合，涵蓋人工智慧、超大規模運算、資料中心、企業及服務供應商等多重應用場景。自2019年推出以來，思科Silicon One已在全球主要網路中發揮關鍵作用。