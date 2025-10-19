Axis 攝影機獲 CNS16120 影像監控系統安全認證

安迅士網絡通訊公司（Axis Communications）旗下多款網路影像產品順利通過國家標準CNS16120「影像監控系統安全」認證，並取得台灣物聯網資安標章驗證證書。Axis不僅是台灣首家獲得該認證的國際企業，更持續擴大合規產品範圍，展現對台灣市場及網路安全的高度重視。

Axis台灣暨香港區總經理商漪君表示，在物聯網快速發展的今天，網路安全議題已成為各行各業的關鍵挑戰。Axis不僅專注於影像品質與智慧分析，更將網路安全視為產品生命週期管理的核心。我們深知台灣市場對網路安全的高度要求，因此積極投入資源，確保產品能符合 CNS16120等在地標準，協助客戶建構更安全可靠的監控環境。

她進一步強調，Axis深耕台灣超過二十年，並持續加大投資，從技術研發、在地支援到教育訓練，皆與政府政策及產業需求緊密結合。我們不僅提供產品，更希望透過落實網路安全合規，協助台灣客戶因應多變的威脅環境，並提前部署未來挑戰。

Axis多款產品通過 CNS16120 認證，展現其在網路安全防護領域的進展，也印證了公司將網路安全視為核心價值的堅定承諾。Axis 將持續攜手政府與產業夥伴，推動安全可靠的物聯網生態，為台灣市場帶來兼具創新與高資安品質的影像解決方案。